Testversjonen av Windows 11 lar seg installere både her og der

Mange har skrevet mye om det nye maskinvarekravene til Windows 11, men som Digi.no tidligere har omtalt, er ikke de første offisielle Windows Insider-versjonene av det kommende operativsystemet berørt av alle disse.

Dette har ført til at enkelte har greid å installere den første testversjonen på enheter som operativsystemet nok ikke egentlig er ment å kjøre på.

Villige bringebær

Blant disse enhetene er Raspberry Pi 4 og Raspberry Pi 400. Dette er bittesmå datamaskiner som knapt er noe mer enn et lite kretskort med en håndfull kontakter.

Noe av det som gjør dette mulig, er at Windows 11 også er tilgjengelig for enheter med ARM-basert prosessor. Formelt støtter operativsystemet bare visse prosessorfamilier fra Qualcomm, men ser ikke ut til å ha noe problem med å kjøre på for eksempel systembrikken BCM2711 fra Broadcom i Raspberry Pi 400.

Hvordan dette kan gjøres, er godt beskrevet i videoen nedenfor.

En annen, tilsvarende video finnes her. For dem som foretrekker tekst og bilder, har Tom's Hardware laget sin egen gjennomgang på denne siden.

Nytt liv for Windows-mobiler?

Hakket mer oppsiktsvekkende er det kanskje at en gruppe studenter også har greid å installere på en gammel Windows-mobil. Det dreier seg om en Microsoft Lumia 950 XL, som ble lansert i 2015.

Ifølge den ene av studentene, Gustave Monce, er det kun Lumia 950-serien av smartmobiler det er mulig å bruke til dette formålet, siden det bare er denne serien som har ARM64-basert systembrikke. 32-bits prosessor støttes ikke.

Fire år gammelt prosjekt

Studentprosjektet, som kalles for Lumia WOA (Windows On ARM), er riktignok ikke helt nytt. Det ble etablert for å gjøre det mulig å kjøre Windows 10 på Lumia-mobilen. Det meste av arbeidet for å få Windows 11 til å kjøre på enheten, var derfor allerede klart.

Ifølge The Verge, som har omtalt prosjektet, var det blant annet nødvendig for studentene å gjøre omvendt konstruksjon på enkelte drivere for å få operativsystemene til å fungere.

På grunn av forskjellene på Windows 10 og Windows 11 er det en del funksjonalitet mobilen tilbyr som foreløpig ikke fungerer særlig godt i det sistnevnte operativsystemet. Dette inkluderer blant annet bruk av kameraet og å sende SMS-er.

Bortsett fra dette ser Windows 11 ut til å kjøre ganske greit på både Raspberry Pi og Lumia, så lenge de støtter ARM64.