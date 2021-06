Den første offisielle testversjonen av Windows 11 er klar

Microsoft kom i går som ventet med den første Windows 11-testversjonen for Windows Insiders-medlemmene. Versjonen som ble lekket på nettet for snart to uker siden, kan ikke regnes som noen offisiell versjon.

Microsoft fortalte i forrige uke at langt fra alt som ble vist fram av kommende nyheter i Windows 11, vil være tilgjengelig i de første testversjonene. Men noen nyheter å teste er det likevel.

Dette inkluderer blant annet den nye startmenyen og den sentrerte oppgavelinjen. Det loves enkelte nyheter i varslingsfeltet, slik som avspillingskontroller for blant annet videoer i Edge og musikk i Spotify.

Nydesignet filutforsker

Filutforskeren i Windows 11 har fått ny design og et helt nytt kommandofelt. For utviklere loves det at dokumentasjon for hvordan apper kan utvide kontekstmenyen i filutforskeren, skal publiseres «snart».

Ellers er nye temaer og lyder inkludert, i tillegg til den nye Widget-funksjonaliteten som Microsoft håper utviklere og innholdsleverandører vil omfavne.

Den nye Snap-funksjonaliteten som skal gjør det enklere å plassere vinduer i faste soner, er inkludert. Det er også den nye utgaven av Microsoft Store, de forbedrede egenskapene ved tilkobling av ekstern skjerm og nye muligheter når enheten brukes uten tastatur.

Det loves også innebygget støtte for den raskere wifi-standarden Wifi 6E.

Nye innstillinger

En nyhet som det kanskje er litt ekstra forventninger til, er Innstillinger-funksjonaliteten. Windows 10 har blitt kritisert for at ikke alle innstillinger er samlet på ett sted. Iblant må man derfor ty til det gamle kontrollpanelet for å få gjort det man ønsker.

I hvilken grad Windows 11 vil løse dette bedre, gjenstår å se, men i testversjonen loves det at det skal være mindre lett å gå seg vill, ved at det er lagt igjen «brødsmuler» som brukeren kan følge for å komme tilbake til start. Dessuten vil hovedkategoriene i innstillingene alltid vises i venstre spalte – se bilde i toppen av saken.

Noe lettere maskinvarekrav

Siden Windows 11 ble avduket i forrige uke har det vært mye forvirring rundt maskinvarekravene til operativsystemet. Microsoft har i stor grad vært skyld i forvirringen, noe selskapet har beklaget.

Den nye Insiders-versjonen av Windows 11 har på nesten alle områder de samme kravene til maskinvare som det selskapet i utgangspunktet planlegger for den endelige utgaven. Unntakene er de to som i størst grad vil forhindre brukere i å installere Windows 11 på eldre PC-er. Det er nemlig ikke nødvendig med sikkerhetsmodulen TPM 2.0 for å kjøre de første testversjonene. Det stilles heller ikke noen krav om spesifikke CPU-familier eller -modeller.

Samtidig har selskapet kommet med oppdatert informasjon om maskinvarekravene for den endelige utgaven.

For det første har Microsoft trukket tilbake PC Health Check-verktøyet, siden dette ikke ga brukerne den informasjonen de har behov for. Det vil bli gitt ut på nytt når mer funksjonalitet er på plass.

Prinsippene som ligger til grunn

Microsoft kommer i det samme blogginnlegget med enda litt mer informasjon om prinsippene som ligger til grunn for CPU-kravene. Det handler om en kombinasjon av sikkerhet, pålitelighet og kompatibilitet.

Når det gjelder sikkerheten, er det felles for alle de støttede CPU-ene at de har en integrert TPM, støtter Secure Boot og VBS (Virtualization-Based Security), men også at de støtter helt spesifikke VBS-egenskaper. Microsoft forteller ikke stort om det sistnevnte, bortsett fra å vise til denne artikkelen.

Når det gjelder påliteligheten, er kravet knyttet til CPU-ens støtte for den nye Windows Driver-modellen som ble innført med 2004-versjonen av Windows 10, samt at disse støttes av Microsoft PC-leverandør- og silisiumpartnere. Hensikten er å redusere faren for systemkrasj.

Kompatibilitetsprinsippet handler om at systemet skal ha nok ressurser til å kjøre programvaren. Det kreves derfor en CPU med minst to kjerner, klokket til minst 1 GHz. I tillegg kreves det at systemet har minst 4 gigabyte med minne og 64 gigabyte lagringsplass. De samme kravene vil for øvrig også gjelde for Microsoft Office og Teams.

Støtte for noen eldre prosessorer?

I blogginnlegget antyder Microsoft at listen med støttede CPU-er ikke nødvendigvis er endelig. Det vil selvfølgelig komme nye CPU-modeller på markedet som også vil støttes. Men Microsoft skriver at det under testingen hos Windows Insiders og systemleverandører kan vise seg at noen systemer med eldre CPU-er er i stand til å oppfylle de nevnte prinsippene. Dette er i så fall sjuende generasjons Intel Core-prosessorer og AMD-prosessorer basert på Zen 1-arkitekturen.

I systemkravene som Microsoft har offentliggjort, kreves det enten Intel-prosessor i åttende generasjon eller nyere, AMD-prosessorer basert på Zen 2 eller nyere, eller prosessorer i Qualcomms 7- og 8-serier.