Tetter 47 sikkerhetshull og lanserer Android 8.1 – også for enkle mobiler

Google lanserer denne uken Android 8.1 Oreo, og som en del av dette har selskapet også introdusert en ny variant som de har kalt Android Oreo Go (eller «Android Oreo (Go edition)» på Googles eget «logospråk»). Det skriver Google i et blogginnlegg.

I tillegg har selskapet også tettet hele 47 sikkerhetshull i sin månedlige sikkerhetsoppdatering – inkludert en fiks for den mye omtalte KRACK-sårbarheten i WPA2-protokollen. Mer om dette senere i artikkelen.

Android 8.1 for enkle mobiltelefoner

Google skriver at Android nå finnes på mer enn to milliarder aktive mobiltelefoner verden over, og at de har flere brukere i India enn i USA. Allerede under lanseringen av Android 8.0 Oreo-betaen i mai annonserte Google at de etter hvert ville komme med en versjon av Android beregnet på de aller enkleste og billigste mobiltelefonene, gjerne telefoner med mindre enn 1 GB minne. Etter planen skulle Oreo Go komme i 2018, men den er altså klar allerede nå.

Ifølge Google vil mobiltelefoner med Android 8 Oreo komme med «Go-optimaliseringer» hvis telefonene har mellom 512 og 1 GB internminne. Det er flere ting som er spesielt med Oreo Go: For det første er det gjort enkelte tilpasninger for bedre ytelse og bedre utnyttelse av lagringsplass, slik at gjennomsnittlige apper skal starte opp 15 prosent raskere og at de forhåndsinstallerte Google-appene bruker bare halvparten så mye plass. I tillegg er det en spesiell versjon av app-butikken Google Play som lar deg laste ned alle apper, men som også viser hvilke apper som vil fungere best på din mobiltelefon.

En egen Go-versjon av Play Store vil fremheve apper som egner seg for enkle telefoner. Bilde: Google

Det er også en ny app, Files Go, som skal hjelpe deg med å rydde opp på lagringsmediet i telefonen – for eksempel fjerne unødvendige filer, bilder som ligger lagret dobbelt opp eller apper du ikke bruker lenger. Denne appen er også tilgjengelig for alle på Google Play her. I tillegg er det en nedskalert utgave av Youtube-appen, kalt Youtube Go, som lar deg laste ned videoer for offline-visning, og som også lar deg dele videoer med venner i nærheten via wifi. Videoer spilles av med lavere skjermoppløsning enn i den vanlige Youtube-appen.

Aksellerasjon av maskinlæring

Den vanlige utgaven av Android 8.1 Oreo vil også få en del nye funksjoner og endringer. Detaljer om denne vil antagelig ikke komme før i morgen, men ifølge Phonearena vil det blant annet komme støtte for Neural Networks API – som gjør det mulig for apper å ta i bruk maskinvareaksellerasjon til maskinlæring og kunstig intelligens. Hvis telefonen har en egen brikke for AI, slik som Huawei Mate 10 Pro, vil API-et benytte seg av dette – hvis ikke vil CPU-en benyttes.

Googles nye Pixel 2-telefon har også en brikke som kalles Pixel Visual Core, som er en SoC (System on a Chip) optimalisert for bildebehandling og maskinlæring. Brikken har ikke vært i bruk, men støtte for den kommer med 8.1-oppdateringen av Android. Det betyr blant annet at tredjeparts fotoapper vil kunne ta bilder i HDR+ via Android Camera API.

Det er også forbedringer knyttet til sikkerhet ved nettsurfing og sikkerheten til fingeravtrykksleseren, samt at enkelte feil er rettet.

47 feil er rettet i egen sikkerhetsoppdatering

Uavhengig av 8.1-oppdateringen har Google også kommet med sine månedlige sikkerhetsfikser. Disse vil i første omgang bli rullet ut for eiere av Nexus- og Pixel-mobiler.

En av de mest alvorlige feilene er en kritisk sårbarhet i Media-rammeverket som kan gjøre det mulig for en angriper å gjennom en spesiell fil kjøre vilkårlig kode.

Et annet alvorlig sikkerhetshull som nå er tettet er knyttet til KRACK-sårbarheten i WPA2-protokollen. Du kan lese mer om Krack her.

Flere detaljer om alle feilrettingene for desember finner du her og her.