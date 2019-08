Tidligere Google-ansatt tiltalt for tyveri av forretningshemmeligheter

Ingeniøren risikerer opptil ti års fengsel og millionbøter dersom han blir kjent skyldig etter anklagene, ifølge føderal påtalemyndighet i San Jose i delstaten California.

– Vi har alle rett til å bytte jobb, ingen av oss har rett til å fylle lommene våre på vei ut døra, sa påtaleadvokat David Anderson da han tirsdag kunngjorde de 33 tiltalepunktene om tyveri og forsøk på tyveri av forretningshemmeligheter.

– Tyveri er ikke innovasjon, la Anderson til.

Den tiltalte er 39 år gamle Anthony Levandowski, som omtales som en pioner innen teknologien bak selvkjørende biler. En av hans advokater fastholder tirsdag at klienten anser seg selv som uskyldig.

– Han stjal ingenting fra noen. Denne saken er et oppkok av påstander som allerede er brakt i vanry i en sivil sak som har vært avgjort i over ett år, sier advokat Miles Ehrlich.

Levandowski var en av grunnleggerne av gruppen som jobbet med Waymo, Googles prosjekt for selvkjørende biler som nå er en egen enhet under morselskapet Alphabet. Han jobbet med prosjektet fra 2009 og sa opp fra Google i januar 2016, ifølge tiltalen.

Han startet sitt eget selskap, Otto, som siden ble ervervet av Uber. Tyverianklagene kom fra et sivilt søksmål der Waymo anklaget Uber for å stjele forretningshemmeligheter. Den saken endte med et forlik mellom de to selskapene i fjor. Levandowski fikk sparken fra Uber i 2017.

– Vi tror ikke at noen forretningshemmeligheter tok veien fra Waymo til Uber, sa Ubers direktør etter at forpliktet var inngått.