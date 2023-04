Tidligere Google-ingeniør: – Googles chatbot «stjal» data fra ChatGPT

Umiddelbart etter lanseringen av den mye omtalte chatboten ChatGPT fikk Google hastverk med å lansere en verdig konkurrent. Demonstrasjonen av deres egen chatbot Bard lyktes ikke akkurat i å vinne publikums gunst, og nå har Google fått nye anklager å hanskes med.

The Verge siterer en lukket sak i avisen The Information, hvor det heter at Google har gått til ganske drastiske skritt i arbeidet med å få sin egen AI-chatbot klar i tide.

Skal ha brukt ChatGPT-data

Ifølge kilder avisen har vært i kontakt med, brukte Google data fra nettopp ChatGPT i treningen av Bard. Opplysningene stammer fra en AI-ingeniør hos Google. Han skal ha sluttet hos selskapet etter å ha advart Google mot å bruke slike data.

Én av kildene hevder at Google sluttet å bruke ChatGPT-data etter ingeniørens advarsler.

Den aktuelle ingeniøren, Jacob Devlin, skal ha hatt samtaler med både Google-sjefen Sundar Pichai og flere andre i ledende stillinger hos selskapet. Devlin hevdet at teamet som jobber med Bard-chatboten, benyttet seg av en nettside kalt ShareGPT, hvor folk publiserer sine ChatGPT-samtaler.

Både Devlin og andre ingeniører hos Google skal ha uttrykt at denne praksisen bryter med OpenAIs retningslinjer for bruk av ChatGPT-teknologien.

I en kommentar til The Verge benektet en Google-representant at selskapet bruker data fra ChatGPT eller ShareGPT i treningen av sin Bard-chatbot, men uten å utbrodere. Talspersonen svarte heller ikke på spørsmål om hvorvidt Bard har benyttet seg av ChatGPT-data tidligere.

OpenAI-sjefen svarer

OpenAI-sjefen Sam Altman kom også på banen i forbindelse med saken. I en Twitter-melding bekrefter Altman tilsynelatende saken, men uten å gjøre et stort nummer ut av det.

– Jeg er ikke så irritert på Google for å trene med ChatGPT-data, men vinklingen er irriterende, skrev Altman i meldingen. Med «vinklingen» refererer Altman til at Google utelot å svare på om Bard tidligere har brukt ChatGPT-data, ifølge The Information-redaktør Amir Efrati.

The Information rapporterer også at Google har involvert DeepMind i arbeidet med selskapets egen ChatGPT-konkurrent. DeepMind er et britisk AI-selskap som eies av Googles moderselskap Alphabet. Selskapet har tidligere forsøkt å gjøre seg mer uavhengig av moderselskapet, noe The Verge har skrevet om, men den nyere tids utvikling skal ha presset Google og DeepMind til å overkomme uenighetene og inngå et tettere samarbeid.

Den pågående, tilspissede AI-krigen mellom Google og OpenAI har for øvrig ført til en aldri så liten hjerneflukt fra førstnevnte. Som nettstedet Business Insider tidligere har omtalt, har OpenAI ansatt en rekke tidligere Google-ansatte de siste årene.

Hvordan kappløpet vil utspille seg i tiden fremover, gjenstår å se. Google Bard er fremdeles ikke tilgjengelig for allmennheten og tilbyr for øyeblikket kun en venteliste for testing.