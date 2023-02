Interne meldinger avslører: Google-ansatte slakter sin egen ChatGPT-konkurrent

Mange fikk hastverk med å lansere sine egne bidrag etter at OpenAI avduket sin seneste kreasjon ChatGPT, og det inkluderte ikke minst Google, som selv har jobbet med kunstig intelligens i lang tid. Nå ser det ut til at det kan ha gått litt vel fort i svingene.

Den amerikanske nyhetskanalen CNBC rapporterer at Googles ansatte nå kritiserer selskapets egen ChatGPT-konkurrent – og det i ganske harde ordelag.

Latterliggjøres i interne meldinger

Nyhetskanalen har sett interne meldinger og «memes» generert via tjenesten Memegen som er av lite flatterende art. Meldingene beskriver Googles chatbot-fremstøt – døpt Bard – som lite gjennomtenkt og simpelthen en fadese.

Noen av meldingene fra Google-ansatte rettet seg mot Google-sjefen selv, Sundar Pichai, og koblet for anledningen også inn de omfattende oppsigelsene hos moderselskapet Alphabet den siste tiden.

– Kjære Sundar; Bard-lanseringen og oppsigelsene var forhastet, mislykket og kortsiktig. Vær så snill og gå tilbake til et langsiktig perspektiv, lød en av meldingene som CNBC registrerte.

En faktor bak kritikken er formodentlig at Googles egen presentasjon av Bard ikke gikk som forventet. Som blant andre nyhetskanalen Reuters rapporterte begikk Googles chatbot en grov faktafeil i en promoteringsvideo av teknologien, som flere Twitter-brukere var raskt ute med å påpeke.

Feilen gikk ut på at Bard hevdet at det nye romteleskopet James Webb tok det første bildet av en planet utenfor vårt eget solsystem, noe som ikke stemmer. Som et resultat av den lite vellykkede Bard-presentasjonen opplevde Google-aksjen et relativt kraftig verdifall på syv prosent, som CNBC rapporterte.

Fikk hastverk etter Microsoft-presentasjon

Microsoft har som kjent også nylig presentert sitt nye AI-bidrag, og flere Google-ansatte oppfattet Googles presentasjonen som en «panisk» reaksjon på Microsofts bidrag

Microsoft har investert store beløp i OpenAI og ChatGPT, og umiddelbart etter at selskapet presenterte den nye integrasjonen av OpenAI-teknologien i søkemotoren Bing, holdt Google en presentasjon hvor de demonstrerte Bard-integrasjonen i sin egen søkemotor.

At Google fikk hastverk med Bard-lanseringen etter presentasjonen av ChatGPT ble også indikert av interne dokumenter som CNBC fikk innsyn i. Dokumentene viste at Gogle var i ferd med å teste flere ChatGPT-lignende produkter som bruker selskapets LaMDA-teknologi (Language Model for Dialogue Applications).

– Som et resultat av ChatGPT har LaMDA-teamet blitt bedt om å prioritere arbeidet med en respons på ChatGPT. I et kortsiktig perspektiv går dette foran andre prosjekter, heter det i et av dokumentene nyhetskanalen har sett.

Hvorvidt Google vil lytte til kritikken og muligens presentere en «forbedret» versjon av Bard på et senere tidspunkt, gjenstår å se.