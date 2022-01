Tidspunktet er klart: Snart kan du offisielt kjøre Android-apper i Windows 11

En av Windows 11-nyhetene mange så frem til med en viss begeistring var nok muligheten til å kjøre Android-applikasjoner i operativsystemet på en offisiell og integrert måte. Nå kan Microsoft meddele at funksjonen er meget nært forestående.

På den offisielle Windows-bloggen kommer det frem at Android-apper vil innta Windows 11 allerede neste måned, i en offentlig forhåndsutgave. Som tidligere kunngjort blir appene tilgjengelige via Microsoft Store.

Skal føles «gjenkjennelig»

Akkurat hvilke spesifikke apper man vil få mulighet til å teste ut har Microsoft ikke sagt noe om på nåværende tidspunkt.

Muligheten til å kjøre Android-apper i Windows 11 ble kunngjort i juni i fjor, sammen med nyheten om en helt ny Microsoft Store som skulle bygges på nytt fra grunnen av.

I oktober ble funksjonen tilgjengelig for Windows Insider-gjengen. Da bedyret Microsoft blant annet at det å kjøre Android-applikasjoner i Windows 11 vil føles både «gjenkjennelig, uanstrengt og integrert».

Selskapet opplyste at appene vil kunne kjøres side om side, og de kan også festes til oppgavelinjen eller startmenyen. På samme måte som på mobil skjer interaksjonen via berøringsfunksjonaliteten, men på PC-plattformen kan man naturlig nok også bruke mus eller digital penn.

Partnerskap med Amazon

Android-appene er også integrert mot Alt+Tab-snarveien i Windows, som brukes til å raskt bytte mellom applikasjoner i operativsystemet. Man kan se varslinger fra Android-appene i Windows' eget varslingssenter, og dele utklippstavlen mellom Windows- og Android-apper.

Android-appene i Windows 11 leveres i praksis via Amazon sin appbutikk via et partnerskap med nettbutikkgiganten. Funksjonaliteten er muliggjort ved hjelp av en ny, Linux-basert Windows-komponent kalt Windows Subsystem for Android, som også ligger til grunn for Amazon Appstore.

Denne komponenten distribueres gjennom Microsoft Store som en del av Amazon Appstore-installasjonen.