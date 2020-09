Tiktok-eieren avviser flere Oracle-påstander som rykter

I helgens pressemelding om at Oracle og Walmart skal investere i Tiktok Global, det nye selskapet som skal står for Tiktok-tjenestene i det meste av verden utenfor Kina, skriver Oracle at det nye selskapet vil være under amerikansk kontroll ved at majoriteten av eierne kommer til å være amerikanske, en andel som vil øke etter en planlagt børsnotering.

I praksis avvises dette nå som rykter av Bytedance (på kinesisk), det kinesiske selskapet som står bak Tiktok. I en kunngjøring på kinesisk skriver selskapet at selv etter finansieringsrunde vil Bytedance eie 80 prosent av selskapet, og dermed ha full kontroll. Dette omtales også av Washington Post.

Ifølge Bytedance skal grunnlegger og -direktør i selskapet, Zhang Yiming, sitte i styret til det nye selskapet, sammen med blant annet administrerende direktør i Walmart.

Gir ikke fra seg kildekoden

Bytedance avviser også som rykter at Oracle skal få bruke eller være i besittelse av kildekoden til Tiktok. Bytedance skriver at den nåværende planen ikke involverer noen form for overføring av algoritmer og teknologi fra Bytedance til Tiktok Global.

Oracle skrev derimot i helgen at Tiktok Global vil være i besittelse av all Tiktok-teknologien.

Det Oracle derimot skal få mulighet til, ifølge Bytedance, er å kontrollere kildekode til Tiktok USA, omtrent på samme måte som kinesiske teknologer kan kontrollere kildekoden til Microsoft-produkter som brukes i Kina.

Oracle skriver også at Tiktok Global vil skape 25.000 jobber i USA og 5 milliarder dollar i skatteinnbetalinger. Bytedance omtaler ikke antallet jobber, men påpeker at anslaget som Oracle kommer med om de kommende skatteinnbetalingene er høyst usikre og ikke har noe med samarbeidet mellom selskapene å gjøre.