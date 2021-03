Torvalds avviser ikke at det kan bli Rust i Linux-kjernen

Programmeringsspråket Rust har på sine snart 11 år greid å markere seg som et attraktivt alternativ til C/C++, ikke minst i sentral programvare hvor sikkerheten har spesielt stor betydning. Rust gjør det å skrive systemprogramvare uten minnerelaterte sårbarheter som ofte finnes i programvare basert på C/C++.

Dette har ført til forslag om å bruke Rust i forbindelse med Linux-kjernen, som i dag er skrevet i C. Tanken er ikke å skrive om hele kjernen i Rust, men at språket kan være et alternativ når det skrives ny kode.

Ingen pådriver

Linux-skaperen, Linus Torvalds, har fortsatt det siste ordet når det gjelder utviklingen av Linux-kjernen. I et intervju med ZDNet blir han spurt om hva han tenker om å bruke Rust-kode i Linux-kjernen.

– Personlig er jeg på ingen måte noen pådriver for Rust, men jeg er åpen for å vurdere de lovede fordelene og å unngå noen sikkerhetsfallgruver, men jeg vet også at løfter ikke alltid holdes, sier Torvalds i intervjuet.

Linus Torvalds under en prisutdeling i 2018. Foto: Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

– Det primære målet for Rust ser ut til å være drivere, rett og slett fordi det er der du finner en mengde forskjellige, potensielle mål, og så har du disse individuelle delene av kjernen som er temmelig små og uavhengige. Dette er kanskje ikke det mest interessante målet for enkelte, men det er det innlysende målet, mener Torvalds.

Støttes ikke på alle arkitekturer

Et hinder, i alle fall foreløpig, for å bruke Rust på mer sentrale steder, er at Rust ikke støttes på tvers av alle arkitekturer. Dette er ifølge Torvalds enda en grunn til at drivere vil være et godt sted å starte.

– Mange drivere er bare relevante på tvers av et par arkitekturer, så hele problemet med at Rust-kode ikke støttes på enkelte arkitekturer, er derfor mindre der, sier Torvalds.

Han får støtte av Greg Kroah-Hartman, som vedlikeholder den stabile Linux-kjernen. Han omtaler driverne som bladene ytterst på avhengighetstreet i Linux-kjernen.

– De avhenger av den sentrale kjernefunksjonaliteten, men ingenting avhenger av dem, sier Kroah-Hartman.