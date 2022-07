Tre siktet for innsidehandel av kryptovaluta 

Tre personer har blitt siktet for innsidehandel av kryptovaluta på Coinbase, en av de største markedsplassene for kryptovaluta. Siktelsen kommer som følge av en etterforskning fra justisdepartementet og FBI, med hjelp fra tilsynsorganet Securities and Exchange Commission (SEC.)

Dette er første gang noen har blitt siktet for innsidehandel av kryptovaluta. Dette er et steg videre for tilsynsorganet sin opptrapping i Web3-markeder.

– Web3 er ikke en lovløs sone. Forrige måned annonserte jeg den første innsidehandelsaken som involverte NFT-er, og i dag annonserer jeg den første innsidehandelsaken i kryptovalutamarkeder, sier Statsadvokat Damian Williams i en pressemelding fra justisdepartementet i USA.

Designerer krypto som verdipapirer

Som en del av siktelsen designerer SEC kryptovalutaene som verdipapirer. Dette kan ha store konsekvenser for kryptoindustrien, som jevnt over ville foretrukket at kryptovaluta designeres som handelsvarer.

– Selv om anklagene gjelder transaksjoner i kryptomarkeder istedenfor mer tradisjonelle markeder, er det fortsatt innsidehandel. Denne siktelsen burde demonstrere FBI sin forpliktelse til å beskytte både «gamle» og «nye» finansmarkeders integritet, forteller assisterende direktør i FBI, Michael J. Driscol.

Techcrunch sin artikkel om siktelsen argumenterer for at en designering som verdipapirer vil kunne true kryptoindustrien, som lenge har vokst som følge av at den er uregulert. Dersom SEC sin designasjon blir gjeldende er det en risiko for at kryptoindustrien går enda hardere tider i møte, i det som allerede omtales som en lang kryptovinter.

Som en respons ønsker Coinbase ønsker å utvikle nye regelverk sammen med finanstilsynet og argumenterer for at de gjeldende regelverkene ikke fungerer for kryptovaluta og digitale varer på blokkjeden.

15 millioner i profitt

De siktede personene er Ishan Wahi, en produktsjef i Coinbase, broren hans Nikhil Wahi og Sameer Ramani, en venn av brødrene. Begge ble tipset av Wahi å kjøpe kryptovalutaer som kom til å bli listet på markedsplassen med hensikt å tjene profitt.

Når nye kryptovalutaer har blitt tilgjengelig på Coinbase har verdien deres som regel steget i været, så hensikten var å inntjene denne profitten.

I sin rolle i Coinbase fikk Wahi innsikt i hvilke valutaer som kom til å bli tilgjengelig på markedsplassen, og når det ble offentliggjort at de ble det. I tillegg hadde han tilgang til private meldingskanaler i Coinbase hvor dette ble diskutert og bestemt.

De siktede gjennomførte kjøp og salg av minst 25 forskjellige kryptovalutaer basert på innsideinformasjonen over en periode mellom juni 2021, og april 2022. Til sammen tjente de en profitt på 15 millioner kroner.

Oppdaget av Twitter-bruker

Like før en annonsering fra Coinbase i april i år, hvor flere dusin kryptovalutaer skulle gjøres tilgjengelig på markedsplassen, kjøpte Ramani store mengder av minst seks av de gjeldende kryptovalutaene på anonyme Etherium-lommebøker. Dette etter tips fra Wahi.

Etter annonsering oppdaget en populær twitter-bruker transaksjonene til lommeboken, og postet om dette, noe som førte til etterforskningen.

Found an ETH address that bought hundreds of thousands of dollars of tokens exclusively featured in the Coinbase Asset Listing post about 24 hours before it was published, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp — Cobie (@cobie) April 12, 2022

Da Coinbase i løpet av etterforskningen avtalte et møte med Wahi i midten av mai, kflybilletterlybiletter til India og forsøkte å rømme landet. Han og broren ble da arrestert. Ramani, som også er siktet, er det ikke kjent hvor oppholder seg.