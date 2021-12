Trump mener alvor med Truth Social – vil støtte prosjektet med enorm pengesum

USAs tidligere president Donald Trump overrasket nok en del – eller kanskje ikke – da han kunngjorde sin egen sosiale plattform i oktober. De som eventuelt måtte tro at prosjektet er halvveis ment som en spøk, har nå fått grunn til å tvile.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at Trump, gjennom det nyetablerte selskapet Trump Media & Technology Group (TMTG), planlegger å skaffe til veie én milliard dollar til den nye plattformen. Opplysningene stammer fra kilder som ønsket å være anonyme.

Pengene skal ifølge kildene komme fra salg av aksjer til flere hedgefond.

Ba investorer bidra med 100 millioner dollar

Disse midlene kommer i så fall i tillegg til kapitalen som vil bli sikret dersom den pågående fusjonen mellom TMTG og selskapet Digital World Acquisition Corp fullføres. 293 millioner dollar er Trumps selskap ventet å tjene på fusjonen.

Aksjene selges via en såkalt PIPE-avtale (private investment in public equity), som innebærer å selge aksjer i børsnoterte selskaper til private investorer i stedet for via børsen.

I et møte som en av Reuters' kilder var til stede på, ble investorer visstnok bedt om å bla opp mellom 10 og 20 millioner dollar. Ifølge den andre kilden har Donald Trump personlig ringt opp noen av investorene og bedt om over 100 millioner dollar.

Som nyhetsbyrået peker på, er salget av aksjene basert på en mye høyere verdivurdering av TMTG enn det selskapet var verdsatt til før fusjonen med Digital World Acquisition Corp ble kunngjort. Det skal ha sin bakgrunn i at Digital World-aksjene skjøt i været etter at nyheten ble kjent og Trump-tilhengerne trolig kastet seg på.

Den nye sosiale plattformen har fått navnet Truth Social og har i Trumps egne ord som formål å danne en motvekt til «tyranniet» til teknologigigantene. Plattformen eksisterer for tiden i en betaversjon for spesielt inviterte gjester.

Hadde mange følgere

– Vi lever i en verden der talibanerne har en enorm tilstedeværelse på Twitter, mens din amerikanske favorittpresident er blitt tiet ihjel, sa Trump i en uttalelse tidligere i år.

Den tidligere presidenten ble utestengt fra samtlige av de store sosiale plattformene, blant annet på grunnlag av anklager om å ha oppfordret til stormingen av den amerikanske kongressbygningen og for å ha spredt løgner om at presidentvalget var preget av fusk.

Trump skal ha hatt 89 millioner følger på Twitter, 33 millioner på Facebook og 24,5 millioner på Instagram da utestengelsene skjedde. Twitter, som har bannlyst Trump på permanent basis, hevdet i sin begrunnelse at presidenten indirekte oppfordret og inspirerte fansen sin til voldelige handlinger med noen av sine uttalelser.

Facebook på sin side opplyste i juni at de opprettholder den midlertidige blokkeringen av Trumps konto, som vil vare i to år fra og med 7. januar i år. Etter denne perioden vil Facebook nøye vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for gjenåpning av kontoen.

Truth Social kan ha visse utfordringer på den tekniske siden. Som Digi.no rapporterte, har plattformen blitt anklaget for å være en kopi av et populært åpen kilde-prosjekt kalt Mastodon, tilgjengelig på Github.