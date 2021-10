Truth Social avkledd som dårlig skjult klone av Mastodon

USAs tidligere president Donald Trump, som fortsatt er bannlyst fra Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Youtube, gikk denne uken høyt ut med planer om å starte et eget sosialt nettverk kalt Truth Social.

En betatest for utvalgte brukere var planlagt i november med bred lansering tidlig i 2022, men så ble tjenesten «hacket» allerede få timer etter kunngjøring onsdag.

Rip-off

Truth Social blir nå anklaget for å være en rip-off av et populært åpen kildekode-prosjekt, som hvem som helst kan laste ned fra Github.

Trumps nye sosiale nettverk ser ut til å være en dårlig skjult fork (avgrening) av kodebasen til Mastodon. Flere brukere som rakk å lage seg kontoer før åpning har delt skjermdumper som viser at nettjenesten er svært lik, melder Vice.

– Basert på skjermdumpene jeg har sett, så er det absolutt basert på Mastodon, konstaterer Mastodons gründer og sjefsutvikler Eugen Rochko overfor nettstedet.

Eugen Rochko peker blant annet på en skjermdump fra en feilmelding hos Truth Social, som skal vise elefanten Mastodon benytter som maskot.

Bilder delt av brukergrensesnittet ser ut til å levne liten tvil om opphavet. Andre har delt HTML-kode som angivelig slår det fast. Mastodon skriver også selv «vel det der ser kjent ut» i en melding på Twitter.

Well that looks familiar 😬 — Mastodon 🐘 (@joinmastodon) October 21, 2021

Mulig lisensbrudd

Alle kan nokså enkelt sette opp en utgave av Mastodon, som regnes som en mikrobloggtjeneste og ligner klart mer på Twitter enn på Facebook.

Mastodon er desentralisert og basert på noder. Programvaren gjør det mulig å sette opp ditt eget sosiale nettverk. Selve prosjektet er folkefinansiert, uten reklame og utgitt som åpen kildekode under en fri lisens.

Truth Social oppgir selv i egne vilkår at all kildekoden de benytter seg av er proprietær og deres egen immatrielle eiendom. Det kan være i strid med Mastodons egen lisens, skriver Vice.

Saken er den at Mastodon er fri programvare, utgitt under AGPLv3-lisensen. Det betyr at hvem som helst kan bruke kildekoden, kopiere den og forandre på den etter eget forgodtbefinnende, så lenge man overholder lisensens betingelser.

Det koster ikke noe å viderebruke kildekoden, og det er lov, men betingelsene krever at kildekoden eller derivatet, inkludert alle modifiseringene man gjør, også blir gjort offentlig tilgjengelig.

– Det at Truth Social sier at kildekoden sin er proprietær kan derfor være problematisk, fordi det indikerer et lisensbrudd, sier Mastodon-grunnleggeren til Vice.