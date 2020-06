Tusenvis av Blu-ray-spillere fra Samsung har blitt ubrukelige

Selv om de fleste av dem kanskje ikke er så mye i bruk lenger, er det fortsatt mange som har en Blu-ray Disc-spiller (BD) koblet til tv-en, for å kunne spille av samlerutgaven av for eksempel «Band of Brothers» med langt bedre kvalitet enn det strømmetjenesten HBO Nordic tilbyr – eller for å bruke strømmetjenestene som noen av spillerne støtter.

Da er man selvfølgelig avhengig av at BD-spilleren fungerer.

I en evig løkke

Siden den 17. juni har en rekke eiere av BD-spillere fra Samsung opplevd at spilleren deres har sluttet å fungere, ofte etter at den har fungert fint noen timer eller dager tidligere. Spillerne har ikke dødd helt, men har typisk kommet inn i en slags oppstartsløkke hvor spilleren starter på nytt kort tid etter at hovedmenyen vises. Dette demonstreres i videoen nedenfor.

Siden de første meldingene om dette kom, har hundrevis meldt om det samme i blant annet brukerforaene til Samsung. Meldingene kommer fra brukere i en rekke land i flere verdensdeler. Det virker også som at en rekke forskjellige modeller av BD-spillerne til Samsung er berørt. Trolig er det bare en brøkdel av de berørte brukerne som har deltatt i disse foraene, og mange har nok ikke oppdaget problemet ennå.

Twitterbrukeren nedenfor vedlikeholder lister over berørte modeller og hvilke land rapportene har kommet fra. Norge er så langt ikke blant disse. Listene fortsetter i meldingstråden.

Fastvareoppdatering?

Samsung er klar over problemet og gransker hva det skyldes, men noen fungerende løsning har selskapet så langt ikke kommet med. Det at så mange spillere har blitt berørt på samme tidspunkt, tyder på at det dreier seg om en datostyrt funksjon.

Også undertegnede har en Samsung Blu-ray-spiller av noe eldre årgang. Den har ikke vært i bruk på noen måneder og har vært frakoblet internett omtrent like lenge. Den har derfor ikke mottatt noe fastvareoppdateringer i denne perioden, og ser stadig ut til å fungere helt fint.

Det er uklart i hvilken grad de berørte spillerne har mottatt fastvareoppdateringer nylig.