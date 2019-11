Tusenvis av hemmelige Facebook-dokumenter lekket på nettet

Kongen av sosiale medier har allerede gjennomgått opptil flere personvernrelaterte skandaler den siste tiden, og nå har det kommet enda en sak som Facebook mest sannsynlig ville vært foruten.

Den amerikanske nyhetskanalen NBC News har nemlig publisert flere tusen Facebook-dokumenter som aldri var ment for offentligheten – og der skjuler det seg mye som ikke nødvendigvis stiller selskapet i et godt lys.

7000 dokumenter

Dokumentene teller rundt 7000 til sammen, hvorav cirka 4000 er intern Facebook-kommunikasjon som e-poster, chat-logger, notater og presentasjoner. Omtrent 1200 av dokumentene er merket strengt konfidensielle.

Ifølge NBC News avslører dokumentene, som Facebook skal ha jobbet hardt for å holde hemmelige, blant annet planer om å konsolidere posisjonen sin på markedet ved å bruke persondata om brukere som forhandlingsbrikke.

Selskapet skal ha gått aggressivt til verks for å blokkere rivaliserende aktørers tilgang til data – da ofte under dekke av å heve personvernet for brukere – og ytt «vennetjenester» til selskaper som bruker penger på Facebook-annonser ved å gi dem særskilt tilgang til brukerdata.

Søksmål

En meldingsapplikasjon ved navn MessageMe skal for eksempel ha mistet tilgang til Facebook-brukerdata fordi den vokste seg for stor og ble ansett som en potensiell konkurrent til Facebooks egne tjenester.

Facebook skal ha blokkert tilgangen til brukerdata for app-utviklere fra 2012 for å forhindre potensiell, fremtidig konkurranse, med personvern som begrunnelse, og selskapet skal også ha vurdert å tvinge andre selskaper til å betale for datatilgang.

De lekkede dokumentene ble samlet sammen i forbindelse med et søksmål mot Facebook som fant sted i 2015. Saksøkeren var Six4Three, som stod bak en app som skrapte sammen bikinibilder fra Facebook. Da Facebook endret en API i 2014 sluttet Six4Three-appen å fungere, og selskapet beskyldte da Facebook for blant annet kontraktsbrudd og konkurransehemmende praksis.

– Tatt ut av kontekst

Facebook selv har uttalt at dokumentene, som altså endte opp med å bli lekket til media, er tatt ut av kontekst og bevisst valgt ut for sverte selskapet.

– Som vi har sagt mange ganger håndplukket Six4Three disse dokumentene fra flere år siden som ledd i et søksmål for å tvinge Facebook til å dele informasjon om venner til app-brukerne, sa en Facebook-talsperson i en uttalelse.

På bakgrunn av lekkasjen skal en omfattende etterforskning av Facebook sin business-praksis nå være i gang, og hvordan den går gjenstår å se.

Alle de lekkede dokumentene kan leses hos NBC News.