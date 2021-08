TV2 vil nekte Altibox å produsere fjernkontroller uten egen TV2-knapp

TV2 krever at TV-distributøren Altibox ikke starter produksjon av fjernkontroller uten en egen TV2-knapp. Nå skal saken opp i retten.

Den gjeldende avtalen Altibox har med TV 2 om å distribuere kanalens sendinger, går frem til 31. mars 2022.

Nå frykter TV 2 at Altibox vil begynne å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp, slik at dette ikke vil kunne bli en del av den neste avtalen de to selskapene skal forsøke å bli enige om før den nåværende avtaleperioden går ut. Dermed har TV2 nå saksøkt Altibox, skriver Rett24.

TV 2 vil ha dom på at Altibox har tilbudsplikt på en slik fjernkontroll, for å unngå å «bli stilt overfor et allerede fullbyrdet faktum hvor samtidig lansering er umuliggjort, fordi fjernkontrollene når den nye avtaleperioden begynner, allerede er ferdig produsert uten en TV 2-knapp», siterer Rett24 fra rettsdokumentene.

Under rettssaken, som skal opp i Oslo tingrett i midten av september, krever TV2 at Altibox får forbud mot å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp.

Altibox mener TV2 ikke har behov for en rettslig avklaring fordi saken handler om eventuell rett til en knapp på fjernkontroller som først skal lanseres etter utløpet av den inneværende avtalen.

TV-distributøren bad i utgangspunktet Oslo tingrett om å avvise saken, men tingretten har kommet til at TV2 har rettslig interesse både i hovedkravet og i den midlertidige fjernkontrollforføyningen som de har begjært. Retten har derfor tillatt saken fremmet.

Forholdet mellom TV2 og Altibox har i langt tid vært turbulent, med flere konflikter og forhandlingsbrudd. I 2015 fjernet TV2s betalingstjeneste - Sumo - fra Altibox-plattformen, og i 2016 stod sendingene fra EM i fotball i fare for Altibox-kundene, da forhandlingene med TV2 brøt sammen.

I forbindelse med forhandlinger i 2017 skal Altibox ha vært rasende da selskapet ble forelagt et krav om å utlevere kontaktinformasjon til alle selskapets kunder til TV 2, slik at de kunne kontaktes av TV2 Sumo.

I 2019 signerte imidlertid TV2 og Altibox dagens distribusjonsavtale, og TV2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes sa da at avtalen var en samarbeidsmodell for fremtiden.