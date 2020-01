Tvilsomme Android-apper med mer enn 600 millioner nedlastinger lopper folk for penger

Det finnes mange trusler i app-verdenen, og en som vi ikke hører om så ofte blir kalt «fleeceware» – et fenomen sikkerhetsselskapet Sophos nå forsøker å sette på kartet.

Fleeceware-apper er abonnementsbaserte applikasjoner som opererer med tvilsom praksis for å loppe brukerne for penger. Dette skjer for eksempel ved at appene tilbyr en gratis prøveperiode, men deretter belaster deg selv om du ikke hadde planer om å benytte den videre.

600 millioner nedlastinger

Sophos skrev om denne type apper allerede i fjor høst, da selskapet rapporterte at de hadde funnet 15 apper med 20 millioner installasjoner i denne kategorien på Google Play bare i september måned.

I sin nyeste rapport sier sikkerhetsselskapet imidlertid at de har funnet over 20 nye apper i denne kategorien, som skal ha blitt lastet ned rundt 600 millioner ganger til sammen. Appene tilbys hovedsaklig i det amerikanske og europeiske markedet, ifølge Sophos.

Som tidligere dreier det seg blant annet om apper som kommer med krav om at brukeren oppgir betalingsinformasjon for å kunne starte dem.

Appene opererer ofte med spesielle betingelser i «liten skrift» rundt oppsigelse av abonnementet, som fører til at appen tar betalt uten brukerens viten eller godkjennelse. De tilbyr også ofte en gratis prøveperiode og fortsetter å belaste brukeren, selv om abonnementet er avsluttet før prøveperiodens utløp.

– Vær forsiktig

Sophos peker på at mange av fleeceware-appene krever unormalt høye beløp, og ofte tilbyr disse appene trivielle tjenester som gjerne tilbys gratis andre steder.

Mange av appene har et høyt antall positive anmeldelser, hvorav Sophos mener mange trolig er forfalsket for å tiltrekke brukere og oppnå høy rangering hos Google Play. Ifølge sikkerhetsselskapet er det grunn til å være kritiske til 5-stjernersanmeldelser som kun benytter 1-3 ord.

Sophos råder alle Android-brukere til å unngå apper som opererer med gratis prøveperioder med påfølgende abonnementer. Dersom man installerer en slik app oppfordres man på det sterkeste til å lese all liten skrift, samt å lese de brukeranmeldelsene som fremstår som legitime.

Hele listen over fleeceware-apper som Sophos fant i denne omgang ser du under.