Mange har meninger om Elon Musks mye omtalte oppkjøp av Twitter, deriblant USAs tidligere president Donald Trump. Enda flere forventninger har det nok vært knyttet til hvordan selveste Twitter-grunnleggeren forholder seg til saken, og det vet vi nå, melder blant andre Engadget.

I en serie meldinger på plattformen han selv var med å skape, uttrykker Jack Dorsey både støtte og begeistring for at Tesla-grunnleggeren nå har tatt over Twitter – selv om han riktignok skulle ønske seg ytterligere endringer.

Har tillit til Musk

– I prinsippet mener jeg ingen bør eie eller drive Twitter. Tjenesten ønsker å være et offentlig gode på protokollnivået, ikke et selskap. Som løsning på problemet med at det er et selskap, er Elon imidlertid den ene løsningen jeg har tillit til. Jeg stoler på hans oppdrag med å utvide samvittighetens lys, lyder Dorseys lovord.

I en annen melding følger Twitter-medgrunnleggeren opp med å bedyre at Musks mål om å skape en plattform som nyter maksimal grad av tillit og som er bredt inkluderende, er den «rette».

Selv om Dorsey mener at Twitter ideelt sett ikke bør være et selskap, stiller seg helhjertet bak Musks uttalte plan om å ta selskapet av børs.

– Twitter som selskap har alltid vært mitt eneste problem og min største anger. Det har vært eid av Wall Street og annonsemodellen. Å ta det tilbake fra Wall Street er det riktige første skrittet, kommenterte Dorsey.

Vil fjerne restriksjoner

Elon Musk har tidligere karakterisert seg selv som en «ytringsfrihetsfundamentalist». Ved å ta selskapet av børs har Musk i praksis full kontroll over plattformen og står således relativt fritt til å endre praksisen rundt hva som skal tillates på plattformen.

Musk har allerede antydet at han ønsker å fjerne restriksjoner, som i prinsippet betyr at personer som Donald Trump trolig vil kunne returnere – noe han tilsynelatende ikke har tenkt å gjøre.

Akkurat hva vi kan vente oss fra Elon Musks Twitter, gjenstår å se, og det har så lant vært sparsomt med detaljer rundt planene hans. Det er også uvisst om Twitter kan beholde dagens annonsebaserte finansieringsmodell, da en mindre restriktiv modereringspraksis kan skremme bort annonsører, som nettstedet Forbes nylig bemerket i en kommentar.

På den annen side vil Twitter som et privat selskap trolig ha mindre press på seg for å tjene penger fra annonser. Musk har dessuten tidligere stilt seg positiv til abonnementsbaserte finansieringsordninger, som startet allerede i fjor med Twitter Blue-tilbudet.