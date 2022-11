En av de store endringene som ble kunngjort da Elon Musk overtok Twitter, var at tjenesten ville få på plass et nytt, betalt verifiseringssystem. Dette er nå like om hjørnet, og i den forbindelse har Elon Musk delt flere detaljer, rapporterer blant andre CNN.

Som vanlig skjedde kunngjøringene i en serie relativt uformelle Twitter-meldinger, hvor Musk bekrefter at den nye verifiseringstjenesten lanseres førstkommende fredag.

Sekundær logo

Den ferske Twitter-sjefen utdyper at det vil bli et gullfarget verifikasjonsmerke for bedrifter, et grått merke for statlige institusjoner og et blått merke for individer – både kjendiser og «vanlige» folk.

Musk sier i en annen melding at hva som kvalifiserer som «viktige» personer, er en subjektiv vurdering, og det er grunnen til at alle enkeltpersoner vil få den samme merkingen.

Individer kan imidlertid legge til en liten, sekundær logo som viser at vedkommende tilhører en bestemt organisasjon eller institusjon – dersom de allerede er verifisert av den aktuelle organisasjonen. Dette skal visstnok forklares i større detaljer i løpet av uken, sier Musk.

Videre opplyser Twitter-sjefen at samtlige verifiserte kontoer vil bli manuelt autentisert før merkene aktiveres på kontoen. Han beskriver denne store oppgaven som «smertefull, men nødvendig». Hva slags ventetid vi snakker om for verifiseringen, er uvisst.

Det opprinnelige forsøket på å lansere den nye verifikasjonstjenesten gikk ikke helt smertefritt. Kort tid etter at Twitter Blue-funksjonen ble aktivert, dukket det opp et stort antall verifiserte kontoer som etterlignet andre personer – inkludert kjendiser som Elon Musk selv.

Slettet kontoer

Dette førte til en storstilt sletting av Twitter-kontoer og en streng advarsel fra sjefen selv.

– Fra nå av kommer enhver Twitter-konto som gir seg ut for å være andre personer uten å spesifisere at det dreier seg om en parodi, til å bli permanent slettet, skrev Musk i en melding, og la til:

– Tidligere har vi sendt ut advarsler før kontoer slettes, men nå når vi skal rulle ut omfattende verifisering av kontoer, kommer det ikke lenger til å bli noe varsel. Dette komme til å bli en klar betingelse for å kunne ta i bruk Twitter Blue.

Twitter Blue i sin nåværende form er en abonnementstjeneste som koster 8 dollar i måneden å bruke. Tjenesten gir et blått verifiseringsstempel og tidlig tilgang til nye funksjoner, som muligheten til å redigere meldinger.