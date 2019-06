Ubåtbunker fra krigens dager bygges om til datasenter

Under andre verdenskrig bygde nazistene flere svært solide ubåtbunkere, blant annet i Norge og Frankrike. Flere av disse eksisterer fortsatt, ikke minst fordi det vil være svært krevende å fjerne dem. Bunkernes tak og vegger består av armert betong som gjerne er flere meter tykke.

Dora

For noen år siden skrev digi.no om datasenteret som Atea har i den eks-tyske ubåtbunkeren Dora 1 i Trondheim havn. Selskapet fortalte da at bygget har mange av de samme egenskapene som en fjellhall, men uten ulempene med avrenning eller fukt fra berget.

Nå viser det seg at Atea ikke er det eneste IT-selskapet med slike tanker. I Marseille i Frankrike er det nederlandske datasenterselskapet Interxion i ferd med å bygge om ubåtbunkeren Martha til et datasenter med haller på til sammen 7100 kvadratmeter.

MRS3

MRS3, som datasenteret kalles, blir det tredje datasenteret til Interxion i Marseille når det står ferdig ved utgangen av året. Det skal være spesielt tilpasset nettskyplattformer og digitale medieplattformer.

I et intervju med Ars Technica sier Fabrice Coquio, daglig leder for Interxion i Frankrike, at den fysiske sikkerheten ved anlegget (taket er 5,5 meter tykt), kombinert med beliggenheten ved havnen, gjør at anlegget allerede har tiltrukket seg kunder, blant fra USA.

Det at Marseille fungerer som et nav for mer enn ti undersjøiske fiberkabler, til blant annet Afrika, Midtøsten og Asia, skader selvfølgelig ikke.

Nærheten til sjøen gjør at MRS3 blir designet for å motstå sjøvann og korrosjon som følge av salt. Men ifølge Coquio er mikropartikler fra dieselmotorene til alle skipene i havnen et større problem. Derfor har Interxion installert spesielle filtre på alle luftinntakene til MRS3, samt på eksosrørene til selskapets egne dieselgeneratorer.

Selv de innvendige veggene i ubåtbunkeren Martha er svært solide. Bildet er tatt under den pågående ombyggingen. Foto: Interxion

Ble ikke fullført

Byggingen av den tyske ubåtbunkeren startet i 1943 og var ventet å ta minst to år. Arbeidet ble forsinket, blant annet på grunn av allierte bombeangrep mot anleggsplassen, før det til slutt stoppet i august 1944 som følge av den allierte invasjonen av Sør-Frankrike.

Bygningen måler 208 x 45 meter og har en innvendig høyde på 12,5 meter. Den er inndelt i 13 celler som skulle betjene 20 ubåter. I datasenteret vil cellene utgjøre separate moduler.