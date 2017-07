Ubuntu kan nå lastes ned direkte i Windows Store

Tirsdag morgen ble det mulig å laste ned Ubuntu Linux gjennom Windows Store. Det betyr at den populære Linux-versjonen vil være kompatibel med Windows 10.

Microsoft annonserte allerede på Build i mai at de jobbet med å få på plass muligheten for å kjøre Ubuntu i en sandkasse på Microsoft-plattformen.

Allikevel vil det ikke være mulig å bruke Linux-distribusjonen annet enn via terminal.

Hamskifte

digi.no skrev i mai at teknologigiganten sakte, men sikkert har snudd seg rundt og gjennomgår nå et hamskifte. Selskapet ønsker nå å fremstå som en tilrettelegger for alle plattformer.

– Microsoft prøver å være den som legger til rette for alle. Noe jeg synes er veldig spennende, og sett fra mitt ståsted mener jeg det er ganske unikt, sa programvarearkitekt Peter Lillevold i sensorfirmaet 4subsea til digi.no da Visual studio ble lansert for Mac i mai.

Mye av æren for snuoperasjonen skal Scott Guthrie ha.

Fokusert på åpenhet

Han er øverste leder for sky- og bedriftsmarkedet i Microsoft, og har siden han ble med i Microsoft for 20 år siden jobbet for å få selskapet til å bli mer vennligsinnet mot fri programvare.

– Fokuset mitt har hele tiden vært å drive frem åpenhet, og sørge for at Microsoft blir mer innstilt på tilby programvare som baserer seg på fri kildekode, forklarte Guthrie til digi.no da vi snakket med ham som eneste nyhetsmediet i mai.

Selv om du ikke får tilgang til et brukergrensesnitt i Windows-versjonen av Ubuntu, er det heldigvis veldig enkelt å installere.

198 megabyte og en omstart

Alt du trenger å gjøre er å laste ned versjonen via app-butikken, for så å ta en omstart.

Dette fordrer at du er med i «Windows Insider»-programmet – det er gratis og gir tilgang til kommende oppdateringer av Windows 10.

SUSE Linux og Fedora kommer også til å dukke opp etterhvert.

Ønsker du å kjøre normal Ubuntu Linux – finnes det gratis på selskapets hjemmesider.