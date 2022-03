Ukraina skal ha tatt en russiskvennlig mobilnetthacker på fersk gjerning

Ukrainas sikkerhetstjeneste, SBU, la tirsdag ut meldinger i flere sosiale medier hvor det opplyses at tjenesten har arrestert en hacker, eller i alle fall en teknisk kyndig person, som har hjulpet de russiske okkupantene med å få mobilforbindelse i Ukraina.

Meldingene har i alle fall blitt fanget opp av Vice-publikasjonen Motherboard.

Trolig en ukrainsk overløper

SBU omtaler hackeren som en kollaboratør, noe som tyder på at han er ukrainsk. Med hans hjelp skal de russiske styrkene ha kunnet gjennomføre anonyme telefonsamtaler fra Russland og til mobiltelefoner som okkupasjonsstyrkene har med seg.

Hackeren skal også ha gjort det mulig for russerne å sende SMS-er til ukrainske sikkerhetsoffiserer og embetspersoner med oppfordringer om å overgi seg eller skifte side.

Dessuten skal hackeren ha bidratt til å sende kommandoer og instruksjoner til fremrykkende grupper i okkupasjonsstyrken.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet fra annet pålitelig hold, og propaganda og løgner må forventes fra begge parter i krigen.

Hackeren foran det som trolig er hans egen PC-skjerm. Foto: Sluzhba bezpeky Ukrayiny

Hundrevis av daglige samtaler

SBU opplyser videre hackeren har muliggjort opptil tusen samtaler om dagen. I mange av samtalene skal toppledere i okkupasjonsstyrken ha deltatt.

Hackeren har så langt status som mistenkt, men SBU ikke skjul på alvorligheten i det han har gjort, noe som kan ha ført til at mange ukrainere har blitt drept.

Ut fra bildene som SBU har lagt ved meldingene, ser det ut til at mannen har drevet operasjonen fra sitt eget hjem. På arbeidsbordet hans kan man se alt fra en spillkontroll til et ølglass. Bak stolen til mannen ser man det som trolig er et fuglebur.

På bildene ser man også noe utstyr med mange antenner, hvorav noe er merket som «Eight Channel GSM Gateway». Noe av det samme utstyret er fotografert på to ulike bord og med forskjellig lyssetting, noe som påvirker fargene.

En SIM-boks som sentral

Til Motherboard forteller Cathal McDaid, teknologidirektør i IT-sikkerhetsselskapet AdaptiveMobile, om noe av det vi ser på bildene. Det som kanskje minner mest om et sentralbord, skal være en SIM-boks, en enhet med flere simkort som kan rute samtaler og tekstmeldinger fra IP-basert trafikk og over på de lokale mobilnettet.

Noe av det samme utstyret som er vist i bildet i toppen av saken, i tillegg til det som trolig er pakker med ukrainske mobilabonnementer. Foto: Sluzhba bezpeky Ukrayiny

Selv om mobilnettet i Ukraina er delvis oppe, er det sperret for russiske og hviterussiske abonnementer. Okkupantene må derfor bruke simkort fra Ukraina eller helt andre land. Det ukrainske nyhetsbyrået Interfax meldte i begynnelsen av mars at de okkupasjonsstyrkene i økende grad stjeler mobiltelefonene til de ukrainske innbyggerne, trolig for å bruke dem selv.

Den ukrainske hackeren som har blitt påført håndjern. I bakgrunnen ser man det som trolig er et fuglebur. Foto: Sluzhba bezpeky Ukrayiny

Tvunget til lav sikkerhet?

McDaid sier videre at bruken av en slik SIM-boks ikke er særlig sikker.

– Militære styrker bør aldri bruke SIM-bokser til kommunikasjon. Til omfattende kringkasting eller spam kan jeg forstå, men ikke til (intern) kommunikasjon. Men det faktum at de er nødt til å bruke disse systemene er at de har blitt hindret av ukrainerne, slik at de må bruke mindre og mindre sikre systemer.

Dette kan gjøre det mulig for ukrainske myndigheter å avlytte kommunikasjonen, noe det hevdes å ha blitt gjort da to FSB-offiserer tidligere i mars diskuterte dødsfallet til en russisk general over det vanlige mobilnettet. Årsaken skal ha vært at de ikke kunne bruke det sikre Quartz-systemet.