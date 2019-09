Undersøkelse: Jo flere strømmetjenester, jo flere av oss er villige til å piratkopiere

Mens tilgangen på nye strømmetjenester øker, vokser antallet av oss som er villige til å piratkopiere, viser en undersøkelse utført av den britiske bredbåndsleverandøren Broadband genie.

Det skyldes i all hovedsak at forbrukerne ikke har økonomi til å betale for alle de ulike strømmetjeneste som produserer eksklusive titler.

40 prosent vil piratkopiere

– Det er nedslående at forbrukere nå er villige til å snu seg tilbake mot piratkopiering. Tallene våre viser at de fleste bare er villige til å betale for ett strømmeabonnent, sier ansvarlig for undersøkelsen, Alex Tofts til Torrentfreak.

70 prosent av de spurte mener de allerede betaler alt for mye for de ulike strømmetilbudene. 18 prosent svarer at de allerede har piratkopiert i år, mens 40 prosent svarer at de kommer til å piratkopiere om antallet tjenesteleverandører fortsetter å vokse.

Bransjen har allerede begynt å merke skiftet i markedet. Netflix' aksje falt over ti prosent i sommer da selskapet rapporterte om skuffende lav økning i antall nye abonnenter.

Reklame?

Mellom juni og juli fikk selskapet 2,7 millioner nye abonnenter. Det var langt færre enn analytikerne hadde ventet.

Flere amerikanske medietopper har uttalt at Netflix kommer til å se seg nødt til å se til annonsemarkedet om de skal klare å opprettholde veksten. Selv om strømmeselskapet har vært en suksess, er ikke økonomien noe å skryte av.

I mars meldte amerikanske medier at Netflix seilte mot milliardunderskudd.

Om den amerikanske giganten velger å kaste seg på reklamebølgen, vil de tape en fjerdedel av abonnentene, viser en undersøkelse utført i sommer.

23 prosent av de spurte svarte at de definitivt eller sannsynligvis ville avslutte Netflix-abonnementene hvis strømmeplattformen begynte å vise annonser, uten å kutte prisene.

Strømme utenfor Norge

Denne andelen utgjør nesten 14 millioner av Netflixs 60 millioner abonnenter i USA.

Netflix' liste med konkurrenter fortsetter å øke, og nå er det klart at både Hulu og NBCUniversal er i gang med å ta i bruk reklame-støttede modeller. De nevnte selskapene har også en klar forventning om at Netflix til slutt også vil falle for fristelsen.

Betaler du allerede for et strømmeabonnement kunne du fra 1. august i år bruke tjenestene du betaler for utenfor Norge.

En lovendring i EU måtte til, og det norske Kulturdepartementet foreslo først i fjor høst at dette skulle bli en del av norsk lov.

– Jeg mener det burde være en selvfølge at man kan bruke tjenester man har betalt for, også i utlandet. At den digitale revolusjonen innen innholdsformidling har hatt slike begrensninger, er ganske ironisk, sa Silje Hjemdal, som sitter i familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet til NTB i sommer.