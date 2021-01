Undersøkte innsamling av biometriske data i hundre land – slik gjorde Norge det

Biometriske data har blitt en stadig viktigere del av personverndebatten. Det britiske sikkerhetsselskapet Comparitech har påtatt seg å se nærmere på praksisen rundt innsamling av biometriske data i ulike land, og publiserte i 2019 en rapport som omfattet 50 land – hvor Norge havnet midt på treet.

Nå har Comparitech publisert en ny rapport som er utvidet til å omfatte hele 96 nasjoner, og Norge er med også denne gangen.

Norge sjette best

Listen inneholder kun 20 plasseringer til tross for at den omfatter 96 land, som har sammenheng med at mange land har delte plasseringer. Høyere plassering betyr verre personvernpraksis, mens lavere betyr bedre.

Norge havner på en delt 15.-plass, som altså betyr at landet er det sjette beste på praksis rundt innsamling av biometriske data. Dette betyr imidlertid ikke at Norge gjør det nevneverdig bedre enn forrige gang, men snarere at listen simpelthen inneholder langt flere land, hvorav mange gjør det ganske svakt.

Comparitech fokuserte på til sammen åtte ulike faktorer i sin undersøkelse, deriblant hvorvidt landene har biometriske databaser og i hvilken grad politiet har tilgang til disse, og omfanget av kameraovervåkning med ansiktsgjenkjenning.

I tillegg tok selskapet for seg bruken av biometriske løsninger på arbeidsplassen, bruk av visum med biometriske data, og hvorvidt denne type data brukes i forbindelse med pass, nasjonale ID-kort og av banker. Det ble også sett på om det finnes lover som spesifikt regulerer biometriske data.

USA nær bunnen

Denne gangen var også bruk av biometriske data i forbindelse med covid-19-situasjonen tatt med i beregningen.

Kategoriene Norge gjorde det dårligst i var bruk av biometriske data på arbeidsplassen og omfanget av kameraovervåkning med ansiktsgjenkjenning. Comparitech fant også at Norge opererer med en medium stor biometrisk database med polititilgang, som gir landet noe dårligere poengsum på det feltet.

På bunnen av listen finner man land som Kina og Iran, og USA er det fjerde dårligste landet, en plassering landet også hadde på den forrige listen. På topp finner vi Turkmenistan, Etiopia og Bahrain, og også Irland, Portugal og Storbritannia gjør det skarpt.

Blant de generelle nøkkelfunnene i rapporten er at de aller fleste land bruker biometriske data i forbindelse med bankkontoer, for eksempel ved identifisering, og kameraovervåkning med ansiktsgjenkjenning er også svært utbredt. I tillegg samler mange land inn biometriske data fra reisende.

Alle funnene finner du i selve rapporten.