USA ber Facebook om å ikke kryptere tjeneste sine

Kryptering er en velkommen løsning fra forbrukerperspektivet, men ikke alltid fra myndighetenes side, som ofte beskylder teknologien for å legge hindringer i veien for nødvendig innsyn i kommunikasjon. Nå har Facebook fått søkelyset mot seg.

The New York Times og BuzzFeed News rapporterer at det amerikanske justisdepartementet har bedt Mark Zuckerberg om å avstå fra å få på plass universell kryptering på Facebooks tjenester.

Åpent brev

Dette kommer frem i et utkast til et åpent brev signert den amerikanske justisministeren Bill Barr som BuzzFeed News fikk tilgang til. Myndigheter som representerer Storbritannia og Australia skal også ha signert brevet.

– Vi skriver for å be om at Facebook ikke fortsetter med planene om å implementere ende-til-ende-kryptering på tvers av deres meldingstjenester uten å forsikre seg om at det ikke reduserer sikkerheten for brukere og uten å inkludere en måte for å få lovlig tilgang til innholdet i kommunikasjonen for å beskytte borgerne, heter det i brevet.

I brevet henvises det til et innlegg Zuckerberg publiserte i mars i år, hvor Facebook-grunnleggeren innrømmer at ende-til-ende-kryptering ikke nødvendigvis er helt uproblematisk.

– Det finnes reelle sikkerhetshensyn som må vurderes før vi kan implementere ende-til-ende-kryptering på alle for meldingstjenester. Kryptering er et kraftig verktøy for å ivareta personvern, men det inkluderer personvernet til folk som gjør skade, skrev Zuckerberg.

Facebook kritisk

Ifølge det amerikanske justisdepartementet har Facebook imidlertid ikke gått langt nok i å ta trusselen fra full kryptering på alvor. På bakgrunn av dette etterspør myndighetene det som ser ut til å være en form for bakdør som kan benyttes i etterforskninger og lignende – selv om bakdører ikke eksplisitt nevnes i brevet.

Andy Stone, Policy Communications Manager hos Facebook, sa i en kommentar til New York Times at selskapet er svært kritiske til denne type løsning.

– Ende-til-ende-kryptering beskytter allerede meldingene til mer enn en milliard mennesker hver dag. Vi er sterkt imot forsøk fra myndighetenes side på å bygge bakdører fordi de vil undergrave peronvernet og sikkerheten til folk overalt, sa Stone.

Ende-til-ende-kryptering er allerede på plass i den hemmelige samtalefunksjonen i Messenger, men i mai i år kunngjorde Zuckerberg at det jobbes med å gjøre dette til standard både i Messenger og andre Facebook-tjenester som et ledd i å gjenreise tilliten etter skandalene.