USA er nå sikre på at Tyskland uansett vil droppe 5G fra Huawei

Den siste uken har det kommet flere tilsynelatende motstridende uttalelser fra USA angående Tyskland og det faktum at landet avviser å forby bruk av Huawei-utstyr under byggingen av landets 5G-nett.

Nå har en amerikanske tjenestemann kommet med en oppklaring, etter at det først kunne virke som at USA hadde droppet kravet om et tysk forbud, for deretter å avvise at dette i det hele tatt var aktuelt.

Hyller sikkerhetsstandard

Til blant annet Reuters sa Robert Strayer, stedfortredende viseutenriksminister for policyer knyttet til kyber, internasjonal kommunikasjon og informasjon, at USA mener Tysklands nye og strengere sikkerhetsstandard for 5G er et eksempel til etterfølgelse. Det var denne sikkerhetsstandarden som ble trukket fram som årsak til at USA skulle ha skiftet syn.

Det er mulig at dette ikke var en fullstendig feil tolkning, for Strayer mener at denne standarden vil gjøre Huawei til en uaktuell kandidat uansett.

Uunngåelig

– Vi har oppmuntret land til å ta i bruk risikobaserte sikkerhetsrammeverk. Og vi mener at en streng anvendelse av disse rammeverkene uunngåelig vil føre til forbud mot Huawei, sa Strayer på onsdag, ifølge Reuters.

Han mener at myndighetene også i andre land bør ta i bruk tilsvarende sikkerhetsstandarder som det Tyskland gjør.

– Vi mener den tyske standarden var et veldig positivt skritt fram.

Ifølge Reuters innebærer de nye reglene at kritisk utstyr kun skal brukes etter at det har blitt gransket og sertifisert av det tyske, føderale kontoret for informasjonssikkerhet, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), samt at sentrale komponenter bare skal anskaffes fra pålitelige produsenter og leverandører.

Reuters skriver videre at tyske telekomoperatører mener et forbud mot utstyr fra Huawei vil forsinke utrullingen av 5G-nettet med flere år.

