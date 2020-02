USA saksøker Facebook for 80 milliarder kroner

Facebook har ofte havnet i myndighetenes søkelys av forskjellige årsaker, som regel knyttet til personvern, men nå har selskapet et problem av en helt annen art – nemlig store mengder ubetalt skatt.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at IRS, det amerikanske organet ansvarlig for skatteinnkreving, har gått rettens vei for å få Facebook til å betale 9 milliarder dollar – cirka 83 milliarder kroner, i skyldig skatt.

Brukte irske skattefordeler

Saken dreier seg om en avtale mellom Facebook og datterselskaper i Irland som skal ha blitt benyttet til å flytte penger for å unngå skatt.

Ifølge amerikanske skattemyndigheter underslo Facebook verdien på intellektuell eiendom som ble solgt til datterselskapene – noe som utløste vesentlig lavere skatt enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Irland har blitt et attraktivt land for mange selskaper å investere i på grunn av at landet har lave skattesatser for bedrifter sammenlignet med mange andre vestlige land.

I den aktuelle avtalen betalte datterselskapene royalty-betalinger til hovedselskapet i USA for tilgang til varemerket, brukere og teknologi relatert til plattformen. Fra 2010 til 2016 betalte Facebook irske avdeling mer enn 14 milliarder dollar i royalty til Facebook i USA, ifølge rettsdokumentene.

Forsvarer seg

Rettssaken er ventet å vare tre til fire uker, og Facebooks teknologisjef Mike Schroepfer er blant vitnene.

Selskapet selv hevder at den lave verdien representerte risikoen knyttet til Facebook sin internasjonale ekspansjon i 2010, altså før selskapet gikk på børs og før utviklingen av deres mest lukrative annonseringsprodukter. Facebook sier det var utenlandske datterselskaper som tok mesteparten av denne risikoen.

Det gjenstår å se hva som blir utfallet av rettssaken, men dersom skattemyndighetene får viljen sin vil Facebook altså måtte punge ut med rundt 9 milliarder dollar.

Dette er ikke første gang at store teknologiselskaper har fått en kraftig skattesmell. I 2016 påla EU-kommisjonen Apple å betale tilbake drøyt 130 milliarder kroner i skatt – da også til Irland – på grunn av ulovlige skattefordeler, noe Apple satte seg imot.

I fjor fikk også Google en skattesmell i Frankrike på 9,3 milliarder kroner.