USA stenger for nedlasting av Tiktok og WeChat

Amerikanske myndigheter blokkerer nedlastinger av de kinesiske appene Tiktok og WeChat av nasjonale sikkerhetsårsaker, opplyser handelsdepartementet.

Videodelingstjenesten Tiktok er blitt lastet ned 175 millioner ganger i USA og over 2 milliarder ganger over hele verden. USAs president Donald Trump har anklaget tjenestene, og Kina, for å stjele data fra brukerne og bruke dem til overvåking.

Tiktok har benektet beskyldningene om at selskapet kontrolleres av eller deler data med den kinesiske regjeringen.

«Ondsinnet»

Ordren skal motvirke «Kinas ondsinnede innsamling av amerikaneres personlige data», ifølge USAs handelsminister Wilbur Ross.

– Det kinesiske kommunistpartiet har demonstrert at de har midlene og motivene for å bruke disse appene til å true den nasjonale sikkerheten, utenrikspolitikken og økonomien til USA, sier Ross i en uttalelse.

Ross sier i et intervju med Fox News at restriksjonene umiddelbart har større konsekvenser for WeChat. Både WeChat og Tiktok stenges for nedlasting allerede fra søndag, men Tiktok kan fortsatt brukes fram til 12. november.

– For Tiktok er den eneste reelle endringen fra søndag at brukere ikke vil ha tilgang til oppdaterte apper, oppgraderte apper eller vedlikehold, sier Ross, ifølge The New York Times.

Salg

Trump har med henvisning til USAs nasjonale sikkerhet krevd at kinesiske Bytedance, som eier Tiktok, selger appens amerikanske virksomhet.

Den amerikanske presidenten har utstedt en ordre som gjør det ulovlig for amerikanske borgere og selskaper å handle med Tiktok fra 20. september.

Tiktok har gått til sak mot amerikanske myndigheter og mener Trumps ordre er grunnlovsstridig.

Oracle mulig oppkjøper

Det amerikanske selskapet Oracle har den siste tiden vært i forhandlinger med Bytedance om en avtale. Men Det hvite hus har ikke godkjent budet, ettersom det framstår som at det ikke er et fullstendig salg av appen, ifølge amerikanske myndigheter.

Dersom de blir enige om en avtale som løser sikkerhetsproblemene innen 12. november, kan restriksjonene oppheves.

Microsoft, i samarbeid med butikkjeden Walmart, var tidligere regnet som favoritt for overtakelse, men IT-giganten opplyste søndag at de ikke fikk gjennomslag hos Bytedance.