I likhet med sin skaper var Elon Musks kunstig-intelligente chatbot Grok sist uke sterkt opptatt av sørafrikansk rasepolitikk i sosiale medier, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den kunstige intelligensen er utviklet av Musks selskap xAI. Den svarte uoppfordret om det angivelige folkemordet på hvite i Sør-Afrika.

Svarte folkemord på bilde av hunder

Dataprofessor Jen Golbeck ble nysgjerrig på Groks uvanlige oppførsel og testet den selv. Hun la ut et bilde fra hundeutstillingen Westminster Kennel Club og spurte: Er dette sant?

– Påstanden om hvitt folkemord er svært kontroversiell, begynte Groks svar.

– Noen hevder at hvite bønder utsettes for målrettet vold og viser til gårdsangrep og retorikk som sangen ‘Kill the Boer’, som de ser som oppfordring til vold, var svaret på bildet fra hundeutstillingen.

– Oppfordrer til vold mot hvite bønder

Ett spørsmål handlet om at strømmetjenesten Max henter fram HBO-navnet igjen. Andre dreide seg om videospill eller baseball.

Men Grok gikk raskt over i kommentarer om påståtte oppfordringer til vold mot Sør-Afrikas hvite bønder. Musk er født i Sør-Afrika. Han ytrer seg ofte om de samme temaene på sin egen X-konto.

Dataprofessoren Jen Golbeck fikk innblikk i den kompliserte blandingen av automasjon og menneskelig styring som avgjør hva generative KI-chatboter svarer. De er trent på enorme datamengder.

– Det spilte egentlig ingen rolle hva du skrev til Grok. Den kom likevel med svaret om hvitt folkemord, uttalte Golbeck i et intervju.

– Feil i kodingen

Hun mener noen må ha hardkodet chatboten til å gi dette svaret. Men det kan ifølge Golbeck ha skjedd en feil i kodingen som gjorde at svaret dukket opp langt oftere enn planlagt.

Groks gjentatte henvisninger til et såkalt hvitt folkemord i Sør-Afrika ble slettet og tilsynelatende stoppet. Musk og selskapene hans har ikke gitt noen forklaring på hva som skjedde. AP har ikke fått svar fra verken xAI eller X på eposter med spørsmål om saken.

Over flere år har Elon Musk kritisert det han kaller «woke-KI» hos konkurrenter som Googles Gemini og OpenAIs ChatGPT. Sin egen plattform Grok har han markedsført som et sannhetssøkende alternativ. Han har også kritisert konkurrentenes manglende åpenhet rundt KI-systemene sine.

– La inn nye feil

Teknologiinvestoren Paul Graham antyder at Groks problemer kan skyldes at en nylig oppdatering har introdusert nye feil i stedet for å rette de gamle.

– Jeg håper virkelig ikke det er tilfelle. Det ville vært ille om populære KI-er redigeres på direkten av dem som kontrollerer dem, skriver Graham på X.

Grahams innlegg fikk en tilsynelatende sarkastisk kommentar fra OpenAI-sjef Sam Altman.

– Det finnes mange mulige forklaringer. Jeg er sikker på at xAI snart vil komme med en full og transparent redegjørelse, skriver Altman.

Tar imot hvite flyktninger

Elon Musk har regelmessig anklaget Sør-Afrikas svarte flertallsregjering for å være anti-hvit og har gjentatt påstanden om at enkelte politikere aktivt fremmer hvitt folkemord.

Musk og Grok trappet opp retorikken etter at Trump-administrasjonen sist uke tok imot et lite antall hvite sørafrikanere i USA, der de ble gitt flyktningstatus.

Dataprofessor Jen Golbeck mener svarene var «hardkodet» fordi chatboter vanligvis gir svært varierte svar. Men Grok kom med nesten identiske poenger gang på gang.

– Det er bekymringsfullt i en verden der folk i økende grad bruker Grok og andre KI-chatboter for å få informasjon. Det er altfor lett for dem som styrer disse algoritmene, å manipulere sannhetsbildet de formidler. Det er virkelig problematisk når folk tror at disse algoritmene kan avgjøre hva som er sant og usant, sier hun.