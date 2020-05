USB4 skal få støtte for svært høyoppløste skjermer

Mange nyere PC-er er utstyrt med USB-C-kontakter som i tillegg til USB3 og strømforsyning, støtter Thunderbolt og dermed også skjermgrensesnittet Displayport.

USB4 har vært på trappene en stund. Den viktigste nyheten er en dobling av databåndbredden, til teoretiske 40 gigabit per sekund i hver retning.

Dette kan også utnyttes av en ny versjon av Displayport, Displayport Alternate Mode 2.0. Men fordi videosignalene fra en PC til en skjerm normalt bare går i én retning, kan all kapasiteten settes inn i samme retning, og dermed oppnår man en databåndbredde på teoretiske 80 gigabit per sekund. Dette skriver standardiseringsorganisasjonen VESA i en pressemelding.

16K-oppløsning

Dette gir mulighet for å støtte betydelig høyere skjermoppløsning enn det som er mulig i dag.

Dersom man tar i bruk komprimering, støttes 16K-skjermer (15360×8460 piksler) med 60 Hz oppfriskningsrate og 30 bpp 4:4:4 HDR fargedybde, 8K (7680×4320 piksler) med samme rate og fargedybde, men uten komprimering.

Utviklingen i den tilgjengelig databåndbredden med ulike versjoner av Displayport. Versjon 1.4a er den nyeste versjonen som er i bruk i dag. Illustrasjon: VESA

Ønsker man å benytte flere samtidige skjermer, må enten fargedybden, oppfriskningsfrekvensen eller skjermoppløsningen reduseres. Med komprimering skal det likevel være mulig å koble til opptil tre 10K-skjermer (10240×4320 piksler) med 60 Hz oppfriskningsrate og full fargedybde, altså 30 bpp 4:4:4 HDR.

En oversikt over flere andre kombinasjoner finnes i denne eldre pressemeldingen, inkludert oppsett hvor halvparten av de fire USB4-banene brukes til Superspeed USB-basert dataoverføring. Da er «bare» 40 gigabit per sekunder tilgjengelig for Displayport.

Det er ventet at de første produktene med støtte for Displayport Alt Mode 2.0 vil komme på markedet i 2021.