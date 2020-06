Twitter har i løpet av natten sperret kontoen til Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), gruppen som står bak den store lekkasjen av dokumenter og andre filer fra amerikanske politiavdelinger i forrige uke. Lekkasjen blir kalt for BlueLeaks og ble omtalt av Digi.no tirsdag denne uken.

Brudd på retningslinjene

Ifølge en epost som Twitter skal ha sendt til DDoSecrets, ble kontoen stengt på grunn av brudd på tjenestens retningslinjer, som forbyr distribusjon av «hacket materiale», det vil si materiale som har blitt ervervet gjennom hacking, og som inneholder privat informasjon, kan utsette mennesker for fare eller skade, eller som inneholder forretningshemmeligheter.

Emma Best, en medgründer i gruppen, fortalte nylig til Wired at dokumentene har blitt gjennomgått før publisering, for å luke ut blant annet spesielt sensitiv informasjon. Det er likevel ikke vanskelig å finne sensitive opplysninger i samlingen, inkludert konfidensielle politirapporter hvor blant annet mistenkte er avbildet og navngitt.

Hva med Wikileaks?

Sånn sett har Twitter trolig sitt på det tørre, men kritiseres for forskjellsbehandling. For Twitter har ikke stengt kontoene til alle andre grupper som tidligere har gjort mye av det samme, inkludert Wikileaks.

Relevant tweet raising the same question I raised in my coverage https://t.co/CY7IDIMWxP – Catalin Cimpanu (@campuscodi) June 24, 2020

Ifølge Ars Technica skal Twitter på et tidspunkt ha begynt en advarsel til brukere som klikket på lenkene i kunngjøring om BlueLeaks, hvor det blant annet advares mot at nettstedet potensielt kan installere skadevare eller stjele sensitiv informasjon. Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet. Også Emma Best avviser dette med følgende tvitring: