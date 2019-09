Utfordrer hackere: Sender opp satellitt for å se om noen klarer å kapre den

Av alle ting som kan hackes er nok ikke satellitter det vi hører mest om, men nå ser det ut til at man forbereder seg også på denne muligheten. Det melder nettstedet Wired.

I forbindelse med den store hackerkonferansen Defcon neste år skal det amerikanske luftforsvaret nemlig sende opp en militær satellitt og utfordre Defcon-deltakerne til å kapre den.

Trenger hjelp til sikkerheten

Fremstøtet kommer etter at det amerikanske luftforsvaret lot hackere gå løs på datasystemet til jagerflyet F-15 på årets Defcon-konferanse, noe som resulterte i at det ble funnet en rekke alvorlige sårbarheter.

Meningen er altså å få hjelp til å forbedre sikkerhetssystemene sine, noe det amerikanske forsvaret allerede bruker mye tid og krefter på, men ressursene er likevel begrensede.

Det hele skal fungere ved at luftsforsvaret først inviterer hackere, eller sikkerhetsforskere som det egentlig dreier seg om i dette tilfellet, til å sende inn forslag til mulige løsninger for hacking av satellitten. På bakgrunn av forslagene vil en gruppe vinnere bli valgt ut til å konkurrere mot hverandre på Defcon-konferansen.

Selve konkurransen vil gå ut på å prøve å ta over essensielle funksjoner til satellitten mens den går i bane rundt jorden. Dette kan gjøres enten ved å gå via bakkestasjoner eller ved å forsøke å angripe satellitten direkte.

Skal ta over kameraet

– Det vi planlegger er å bruke en satellitt med et kamera som peker mot Jorden, og deretter få teamene til å prøve å ta kontroll over kameraet og rette det mot Månen, sa assisterende sekretær hos avdelingen for teknologi og logistikk i det amerikanske luftforsvaret, Will Roper.

Ifølge Roper er forsvaret i ferd med å tenke nytt når det gjelder cybersikkerhet, og det å gi eksterne krefter innsyn i militært utstyr er noe man hittil har vært svært skeptisk til.

– Vi må overkomme frykten for å omfavne eksterne eksperter for å hjelpe oss med sikkerhet. Vi bruker fremdeles cybersikkerhetsprosedyrer fra 90-tallet. Vi har en veldig lukket modell. Vi antar at om vi bygger ting bak lukkede dører og ingen rører dem, de de sikre. Det stemmer kanskje i den analoge verdenen, men i den digitale verdenen har alt programvare i seg, sa Roper.

Defcon-konferansen neste år avholdes fra 6.-9. august.

Les også: Stoltenberg: Nato vil kollektivt forsvare medlemslandene mot cyberangrep »