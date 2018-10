Uventet fra Microsoft: Deler sine 60 000 patenter for å beskytte åpen kildekode og Linux

På den offisielle Azure-bloggen kan Microsoft nå kunngjøre at selskapet har blitt med i organisasjonen Open Invention Network (OIN).

OIN, som selv deler nyheten på sine egne hjemmesider, er en patentvernallianse, eller «patent non-aggression community» som de selv kaller det på originalspråket. Formålet er beskyttelse av åpen kilde og Linux fra patentrelaterte angrep.

Royalty-fri lisensiering

Måten dette foregår på er at organisasjonen kjøper opp patenter for å lisensiere dem royalty-fritt ubegrenset til medlemmer i organisasjonen, som i sin tur avstår fra å håndheve sine egne patenter overfor Linux-relaterte systemer og applikasjoner.

Organisasjonen ble stiftet i 2005 og er finansiert av blant andre Google, IBM og Sony. Den har 2650 medlemmer og sitter på mer enn 1300 globale patenter.

Microsofts ferske medlemskap er et betydningfullt steg for organisasjonen. Selskapet sitter på intet mindre enn rundt 60 000 patenter som altså nå deles med de øvrige medlemmene i OIN.

Uventet fremstøt

Windows-produsenten har tidligere ikke blitt oppfattet som et spesielt åpen kilde-vennlig selskap, og dermed er OIN-medlemskapet et noe uventet fremstøt – noe selskapet også er inneforstått med.

– Vi vet at Microsofts avgjørelse om å bli med i OIN kan bli sett på som overraskende av mange; det er ingen hemmelighet at det tidligere har vært friksjon mellom Microsoft og åpen kilde-samfunnet rundt patentsaken, skriver Microsoft og legger til:

– For andre som har fulgt vår utvikling håper vi denne kunngjøringen vil bli sett på som det neste logiske steget for et selskap som lytter til kundene og utviklerne og som er sterkt engasjert i Linux og andre åpen kilde-programmer.

Selskapet håper medlemskapet skal hjelpe åpen kilde-utviklere og brukere med å beskytte Linux-økosystemet og oppmuntre til innovasjon, og at mange flere nå velger å bli med i organisasjonen.

