Vant i retten: Nordea har lov til å forby sine ansatte å kjøpe kryptovaluta

Den nordiske storbanken Nordea får lov til å forby sine ansatte å kjøpe kryptovaluta, har retten i Danmark bestemt. Det melder blant andre Bloomberg.

Nordea innførte et generelt forbud mot kryptovaluta i januar i fjor, som innebærer at bankens medarbeidere ikke på noe tidspunkt eller noen omstendigheter har anledning til å foreta investeringer som involverer Bitcoin eller andre kryptovaluta.

– For risikabelt

Banken baserte forbudet blant annet på faren for at ansatte kan bli involvert i kriminelle aktiviteter og dermed skade både seg selv og banken rykte, store og plutselige verdisvingninger som kan føre til tap av investeringer og generelt manglende regulering.

Forbudet har blitt kritisert fra flere hold med bakgrunn i at kryptovaluta tross alt er et lovlig betalingsmiddel, og at forbudet mot privat handel med kryptovaluta ble ansett som en urimelig inngripen i privatlivet til de ansatte.

I en dom fra den danske Arbejdsretten som forelå den 2. desember får Nordea imidlertid medhold i at banken kan forby ansatte i å handle kryptovaluta. I dommen heter det at risikoen knyttet til hacking, de ekstreme prissvingningene og fraværet av regulering er veldokumenterte.

Mener forbudet ikke er inngripende

Retten skriver at europeiske banktilsynsmyndighetene i 2018 kom med en offisiell advarsel mot kryptovaluta, på bakgrunn av ovennevnte faktorer.

– Banken har et ansvar for å håndtere risiko som kan føre til interessekonflikter og utfordre medarbeidernes lojalitetsforpliktelse, herunder ved at medarbeiderne kommer i en presset økonomisk situasjon. Det er ikke tale om en generell mistro til medarbeiderne, men kryptovaluta eskalerer en risiko for at medarbeideren kommer i en konfliktsituasjon, heter det i domsteksten.

Retten mener at forbudet ikke er mer inngripende enn nødvendig av hensyn til formålet. Samtidig bemerkes det at forbudet ikke innebærer at medarbeidere skal gi fra seg beholdninger som medarbeidere allerede hadde ervervet.

Nordea har cirka 31 000 ansatte og over 10 millioner kunder, og er en av de ti største totalbankene i Europa. Selskapet har også mang kunder i Norge.