Veksten i PC-markedet forstyrres av forverret forsyningssituasjon

Veksten i PC-markedet gikk betydelig ned i tredje kvartal til knapt 5 prosent , etter å ha vært på et tosifret antall i fem kvartaler på rad. PC-markedet har vokst de seks siste kvartalene, noe som er tett knyttet den globale pandemisituasjonen og de nye behovene som oppsto da mange ble sendt på hjemmekontor.

Forsyningsproblemene tynger

Nå er koronapandemien på hell mange steder, men fortsatt er det vekst PC-salget i årets tredje kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2020. Både Canalys og IDC mener at veksten kunne ha vært enda større, hadde det ikke vært for komponentmangelen, som også delvis er forårsaket av pandemien.

– PC-bransjen fortsetter å være tynget av leverings- og logistikkutfordringer, og dessverre har det ikke blitt sett noen særlig bedring i disse de siste månedene, sier Jitesh Ubrani, en forskningssjef i IDC, i en pressemelding.

– Gitt de nåværende omstendighetene, ser vi at noen leverandører omprioriterer leveransene mellom ulike markeder, noe som lar kommende markeder fortsette vekstmomentet, mens det er nedgang i noen modne markeder, fortsetter han.

Har skutt i været

Canalys er relativt enige i denne virkelighetsbeskrivelsen.

– Forstyrrelser i den globale forsyningskjeden og logistikknettverkene fortsetter å være et viktig hindre mot høyere vekst i PC-markedet. Mer enn et år etter at pandemien begynte, er produksjonen fortsatt hindret av nedstenging og andre covid-19-relaterte restriksjoner, spesielt i Asia. Dette har blitt forverret av en massiv nedgang i global transport, hvor fraktpriser og forsinkelsestider har skutt i været, ettersom en rekke bransjer konkurrerer for å møte uoppfylt etterspørsel, sier Ishan Dutt, en senioranalytiker i Canalys, i en pressemelding.

– Nedgangen i PC-forsyningene er ventet å være godt inn i 2022, sier Dutt, som advarer om at vi fram mot jul kan vente å se at en betydelig andel av ordrene ikke vil bli møtt.

Solid vekst for noen

Selv om tallene til Canalys og IDC som vanlig ikke er helt samstemte, er de to analyseselskapene i stor grad enige om utvikling til de største PC-leverandørene.

Lenovo beholder førsteplassen, men taper markedsandeler fordi leveransene ikke vokser like raskt som det totale markedet. HP på andreplass er den eneste av de store leverandørene som har hadde negativ vekst i leveransen mellom tredje kvartal i 2020 og tredje kvartal i år.

Dell gjør det sterkt med drøyt 26 prosent vekst i leveransene, noe som gjør at selskapet begynner å nærme seg HP bakfra. Også Apple vokser mer enn det generelle markedet.

Canalys er enige om det er Asus eller Acer som har femteplassen. Avstanden mellom de to er uansett ikke stor, men veksttallene som gjengis spriker såpass mye at det er umulig å spå hvordan det vil se ut når tallene for årets siste kvartal blir lagt fram.

Detaljer om dette er tilgjengelig i pressemeldingene.

Ifølge Canalys var veksten i PC-leveransene til EMEA-markedet (Europa, Midtøsten og Afrika) på 16 prosent i perioden, mer enn tre ganger så stor som den globale veksten. I Japan, derimot, har leveransene av PC-er gått ned med 30 prosent de siste året.