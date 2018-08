Verdens første IRC-server ble skrudd på for 30 år siden

Internett har alltid handlet om å kunne kommunisere med andre, enten brukere eller datamaskiner. Det har ført til at mange ulike kommunikasjonstjenester har dukket opp siden internetts spede begynnelse på 1970-tallet. Mange har raskt forsvunnet igjen, mens noen forholdsvis få har vist seg å være overraskende levedyktige.

IRC (Internet Relay Chat) er blant disse. Selv om tjenesten for lengst har passert middagshøyden, i alle fall når det gjelder aktivitet, så holden den fortsatt stand.

IRC er en tekstbasert konferansetjeneste som er inndelt i ulike nett. EFnet, Undernet og IRCnet er historisk blant de mest kjente, men for tiden ser det ut til at freenode er mest brukt. Brukerne kan koble klientprogramvaren sin en av en rekke servere som er tilknyttet ett av disse IRC-nettverkene. Når man første har kommet inn, kan man velge ulike kanaler, ofte inndelt etter tema eller geografi, og skrive meldinger til kanalen.

I Norge er nok irc.homelien.no den mest kjente IRC-serveren. Den er tilknyttet EFnet-nettverket.

Finsk oppfinnelse

IRC er skapt av finske Jarkko Oikarinen. Han var sommeren 1988 ansatt som serveradministrator ved Oulu-universitetets Department of Information Processing Science. Det var nok ingen travel jobb, for det var i denne perioden at han satte seg fore å gjøre den offentlig tilgjengelige BBS-en OuluBox mer nyttig.

Ifølge Oikarinens sammendrag, var det allerede et chatprogram for grupper tilgjengelig på OuluBox, men det fungerte heller dårlig. For å rette på dette, utviklet Oikarinen det som ble hetende Internet Relay Chat, altså IRC.

Ingen ser lenger ut til å huske nøyaktig når IRC ble født, men Oikarinen skriver at det var i slutten av august 1988, altså for 30 år siden. Den ble etablert på maskinen tolsun.oulu.fi.

Rask spredning – i Finland

Etter hvert som bruken av tjenesten tok av, det vil si at det i blant var mer enn ti brukere på en gang, ba Oikarinen et par venner om å sette opp servere også ved teknologiuniversitetene i Tampere og Helsinki.

Andre universiteter i Finland fulgte etter, og de finske brukerne kunne skrive til hverandre. Men ifølge Oikarinen tok det litt tid før interessen i utlandet begynte å blomstre. Han skriver at årsaken nok var at det på dette tidspunktet ennå ikke var mulig med kommunikasjon over internett mellom Finland og utlandet. Det skal dog ha blitt det noe senere i 1988.

Via serveren ai.ai.mit.edu ble Oikarinen kjent med Vijay Subramaniam. Oikarinen ga IRC-programvaren (ircd) til Subramaniam. Deretter ble det lenge stille, før Oikarinen plutselig begynte å få epostmeldinger fra personer ved flere amerikanske universiteter som hadde fått programvaren av Subramaniam og tatt den i bruk på servere. De ønsket å knytte serverne til det finske IRC-nettverket.

Deretter gikk det fort. Ifølge enkelte kilder skal antallet IRC-servere globalt ha passert 40 i midten 1989. Samme år kom Michael Sandrof med den mye brukte, kommandolinjebaserte klient ircII.

Splittelse

Fortsatt var alle serverne på det samme nettet, men i august 1990 oppstod den første av flere store uenigheter i fellesskapet, og serveren eris.berkeley.edu ble skilt ut i et eget nett kalt Eris Free network, eller EFnet.

Det anslås at IRC nådde brukertoppen rundt 2004/2005. Da skal fire av IRC-nettverkene ha hatt mer enn 100 000 daglige brukere, med Quakenet på topp med nærmere 250 000.

På denne tiden var det mange som hadde fått internettilgang hjemme. En svært populær klient var mIRC, som fortsatt blir vedlikeholdt. Den var en del steder så dominerende at brukerne som snakket om IRC-tjenesten, sa mIRC i stedet for IRC – litt som at mange også trodde at Internet Explorer var det samme som internett.

I dag er tallene betydelig lavere enn for 10-15 år siden, men fortsatt skal IRC-nettverket freenode ha rundt 90 000 daglige brukere.

Arven

Selv om IRC nok aldri igjen vil nå opp til gamle høyder, så har tjenesten vært en svær viktig inspirasjonskilde for en tjeneste som har vokst kraftig de siste årene. Vi snakker selvfølgelig om Slack, som brukes til internkommunikasjon i mange virksomheter og grupperinger.

Slack har mye funksjonalitet som er hentet fra IRC, inkludert kanalene. Og inntil ganske nylig var det mulig å bruke blant annet IRC-klienter for å kommunisere med Slack-nettverk.

Ny funksjonalitet, som delte kanaler, tråder og emoji-reaksjoner, skal ha gjort det vanskelig å opprettholde IRC-støtten.

