Verdens største radioteleskop er endelig underveis

Verdens største radioteleskop, Square Kilometer Array Observatory (SKAO), skal endelig bygges etter nesten 30 år med planlegging, melder space.com.

Selv om SKAO har vært under planlegging siden 1993, kan ingen anklage dem for å somle når avgjørelsen først er tatt: Byggestarten ble kunngjort på årsmøtet til European Astronomical Society (EAS) den 29. juni, og konstruksjonen skulle etter sigende starte så raskt som 1. juli.

Når det er ferdig til bruk i 2024, skal SKAO bestå av to store felt, ett i Karoo-ørkenen i Sør-Afrika og ett i det vestlige Australia, nord for Perth. Førstnevnte skal bestå av 197 parabolantenner, hver med en diameter på 15 meter. Denne skal lytte etter middels høye frekvenser, mens det australske feltet skal lytte i de lave frekvensene. Dette feltet skal bestå av ikke mindre enn 131.072 antenner, og til sammen skal de to feltene ha et overflateareal på antennene på rundt én kvadratkilometer. Sammen skal de dekke frekvensområdet mellom 70 MHz og 25 GHz.

SKAO er strengt tatt et nettverk av mindre antenner og radioteleskoper som sammen fungerer som ett enkelt, kjempestort teleskop. Et så stort teleskop ville vært umulig å bygge i praksis, men ved å gjøre det på denne måten, er det heller ikke nødvendig.

Verdens største med klar margin

SKAO er for øvrig ikke bare verdens største radioteleskopnettverk slik det er planlagt, men om de to feltene ble bygget hver for seg, ville de uansett vært verdens to største.

Byggingen finansieres av EASs 16 medlemsstater og er beregnet å koste i overkant av 13 milliarder norske kroner. Driftskostnadene de først ti årene er beregnet til litt over 7 milliarder kroner.

Når det er ferdig skal SKAO gi bilder av bedre kvalitet enn Hubble, som for tiden har alvorlige dataproblemer. Mens det er i bruk skal SKAO produsere hele 13 terabits med data i sekundet, og det skal kunne observere universet slik det var for opp til 13 milliarder år siden.

Hvis alt går etter planen, skal SKAO stadig utvides med flere antenner og felt, slik at det konstant forbedres etter hvert som tiden går.