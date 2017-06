Verizon fullførte oppkjøpet av Yahoo

Verizon Communications kunngjorde i går at oppkjøpet av Yahoo for 4,48 milliarder dollar nå er fullført. I praksis innebærer dette at Yahoo har blitt en del av porteføljen til Oath, et Verizon-datterselskap som huser mer enn 50 medie- og teknologivaremerker.

Marni Walden, Verizons president for medier- og telematikk, sier i en pressemelding at det kombinerte settet med aktiva på tvers av Oath og moderselskapet, inkludert teknologier som 5G og VR, i tillegg til innhold av ulike kategorier, vil skape nye måter fange interessen til publikum over hele kloden.

Les også: Yahoo splittes og toppsjefen trekker seg fra styret

Avskjed

Det er nok delte meninger om hvor godt Marissa Mayer har lykkes med å lede Yahoo de fem årene hun har sittet i sjefsstolen. Hun blir ikke med videre nå som Yahoo er solgt.

I en avskjedshilsen skriver hun blant annet at Yahoo i løpet av perioden hun har ledet selskapet, har blitt ett av tre selskaper med mer enn 1 milliard månedlige brukere og at markedsverdien til selskapet har blitt er enn tredoblet siden juli 2012.

Hun skriver også at selskapet har gjort mye på sikkerhetssiden disse årene, men nevner ikke at selskapet flere ganger har blitt utsatt for innbrudd som har resultert i at informasjon om mer enn 1 milliard brukere har blitt offentliggjort. Utdatert krypteringsteknologi var blant årsakene.

Selv om de to store innbruddene skjedde i henholdsvis 2013 og 2014, ble begge først offentlig kjent i fjor høst. Dette førte til at Verizon utsatte oppkjøpet av Yahoo med flere måneder.

Les mer: Salget av Yahoo utsettes i flere måneder