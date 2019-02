Personvern er et tema som stadig aktualiseres, men likevel er det mange som ikke tar det på alvor, også her til lands. En undersøkelse utført av analysefirmaet YouGov på vegne av Microsoft Norge demonstrerer dette med all tydelighet.

Funnene i den nye undersøkelsen viser nemlig at nordmenn har overraskende dårlig kontroll på egne personopplysninger.

Halvparten har liten kontroll

Rundt 33 prosent av nordmenn føler ifølge undersøkelsen at de har noe oversikt over egne personopplysninger som de gir fra seg til andre, mens rundt 50 prosent oppgir at de har liten eller svært liten kunnskap om hvor dataene havner.

Kun en liten andel oppgir at de har god kontroll på sine egne personopplysninger.

– Funnene i undersøkelsen er et tydelig signal på at virksomheter må bli enda flinkere på å opplyse om hva som lagres av persondata og hva dataene brukes til. Samtidig må nordmenn flest bli mer bevisste på hva de deler, sier direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge, Kristine Beitland, i en pressemelding.

Beitland peker på at den økende bruken av ny teknologi og kunstig intelligens fører til stadig mer omfattende datainnsamsling, og at alle derfor bør ha et mer bevisst forhold til hvilke data de gir fra seg.

Samtidig som at privatpersoner tilsynelatende har dårlig kontroll på personopplysninger viser det seg at tilstanden er ganske dårlig også innen offentlig forvaltning.

Sterk økning i saker hos Datatilsynet

Som NRK nylig rapporterte mottar Datatilsynet her til lands en sterk økning i saker som omhandler lekkasjer av personopplysninger i det offentlige. I 2018 skal Datatilsynet ha fått inn 1275 saker fra kommuner og offentlig forvaltning, noe som er 15 ganger flere enn i 2015 og en firedobling sammenlignet med 2017.

Disse sakene dreier seg blant annet om sensitive personopplysninger kan ha vært åpent tilgjengelig for andre parter og tilfeller hvor sikkerhetssystemene ikke har vært gode nok.

Som et eksempel opplevde tre kommuner – Drammen, Svelvik og Nedre Eiker – at personal- og elevmapper lå åpent tilgjengelig i januar, på grunn av en teknisk svikt, deriblant vitnemål og ansettelseskontrakter.

På bakgrunn av dette mener Datatilsynet at det er stort rom for forbedringer, selv om det ikke står dårlig til med alt.

– Jeg syns vi har grunn til å ha tillit til det offentlige, men samtidig har vi sett for mange saker som viser at man ikke tar personvern og informasjonssikkerhet på alvor. Saker der sensitive opplysninger har havnet på feil sted, sa direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon til NRK.

