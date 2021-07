Vi kjøper mer når vi bestiller fra bordet med app

Da koronaen kom, kom det også nye digitale løsninger i utelivet.

Noen kastet seg rundt, og utviklet gjesteregistreringsapper i løpet av noen få dager. Andre lanserte apper med kombinert smittesporing og bestillingsløsning. Atter andre hadde så stor suksess med videreutviklingen av eksisterende bestillingsløsninger at de mangedoblet antall ansatte.

Felles for de fleste app-nyvinningene utelivsbransjen har tatt i bruk under Korona-pandemien, er at gjestene ikke trenger å ta i verken meny eller kortterminal. Og i stedet for å stå i kø ved baren, eller tilkalle en servitør, kan man bestille det man har lyst på, via mobilen.

Brukere av de nye bestillingsløsningene mener mobilappene får gjestene til å bestille mer mat og drikke.

Ved restauranten San Sebastian på Solsiden i Trondheim innførte man mobilbestilling allerede våren 2018, og daglig leder Alexander Rosé sier til Adresseavisen at de raskt skjønte at dette var en løsning som var kommet for å bli.

– Fra tilbakemeldinger siste året, ser vi at 98 prosent av gjestene våre liker å bestille med mobil, så dette er noe vi definitivt vil fortsette med, sier Rosé.

Han viser til at med en bestillingsapp på mobilen slipper gjestene å vente med å få bestilt.

– Det er utrolig effektivt, spesielt i hektiske perioder der mange gjester besøker oss samtidig, sier han, og mener også at bestilling via mobil helt klart gir mersalg.

– På de fleste restauranter uten mobilbestilling vil man som gjest oppleve en del dødtid. Du ønsker å bestille mat eller drikke, men servitøren er ikke klar til å ta imot bestilling. Mobilen, derimot, er alltid klar akkurat når man ønsker å bestille, sier den daglige lederen.