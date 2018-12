Vil du ha bedre fanehåndtering eller kryptolommebok og «Web 3»-støtte i nettleseren?

Både Vivaldi Technologies og Opera Software har i dag kommet med nye nettlesere. Begge bygger på Googles Chromium-prosjekt, så det er funksjonaliteten i brukergrensesnittet som får nettleserne til å skille seg ut.

Vivaldi har siden starten rettet seg spesielt mot brukere som i størst mulig grad ønsker å kunne tilpasse nettleseropplevelsen etter egne behov. Grunnleggeren av både Opera og Vivaldi, Jon von Tetzchner, understreker i en pressemelding i dag at det å skreddersy nettleseren til brukerens egne behov, ikke er noe bare for «pros and geeks».

– Det er nøkkelen til å skape noe som fungerer for deg, sier von Tetzchner, som i dag er CEO i Vivaldi Technologies.

Lagre fanesamlinger

Fleksibel håndtering av faner er blant det Vivaldi tilbyr. I Vivaldi 2.2, som nå er tilgjengelig for pc-er, er det nå mulig å velge noen av fanene, for å lagre dem som en «session». Disse fanene kan deretter samlet åpnes på et senere tidspunkt. «Sessions» i nettlesere er ikke noe nytt i seg selv, men det er få som har støtte for dette innebygd. I stedet må det gjerne brukes en nettleserutvidelse.

Vivaldi 2.2 tilbyr også flere tastatursnarveier enn tidligere. Dette inkluderer raskt skifting til én av de ni første, åpne fanene, samt å få opp en liste med fanene som nylig har blitt lukket.

Multimedia

Nettleseren har også fått bedre støtte for multimedieavspilling. Dette inkluderer muligheten til å flytte videoer ut i et eget, flytende vindu («picture in picture»). I for eksempel Youtube kan dette gjøres ved å dobbeltklikke med høyre mustast og velge «Bilde i bilde» fra kontekstmenyen.

Nytt er også muligheten til å skru av lyden i alle faner bortsett fra den valgte, samt bedre støtte for Netflix og andre kommersielle strømmetjenester i Linux-utgaven av Vivaldi, ved at den nå automatisk laster inn DRM-teknologien Widevine.

Noe mange brukere skal ha etterspurt, er mer konfigurerbare verktøylinjer. I første omgang er det bare mulig å fjerne knapper eller å tilbakestille adresse- og statuslinjene. Men i neste omgang skal det også bli mulig å legge til og tilpasse knapper på både disse og andre verktøylinjer.

Web 3

Også Opera Software har valgt Luciadagen til komme med en oppdatert nettleser. Denne gangen er det Android-versjonen som bringer med seg noe i alle fall selskapet selv presenterer som en stor nyhet, nemlig støtte for Web 3-opplevelser.

Nå har folk i bransjen snakket om Web 3(.0) i mer enn ti år, uten at noen har blitt så veldig mye klokere. Opera Software omtaler Web 3 som en samlebetegnelse for kommende teknologier i skjæringen mellom kryptovaluta, blokkjeder og distribuerte systemer som samlet og på viktige og meningsfylte måter utvider webens muligheter.

Det var nok ikke akkurat dette Tim Berners-Lee så for seg da han i 2006 beskrev hva han trodde Web 3.0 ville bli.

Kryptovaluta

Opera Software skriver i en pressemelding at selskapet tror dagens web vil bli grensesnittet til morgensdagens desentraliserte web, altså Web 3. Selskapet utstyrer derfor Opera-nettlesere – i første omgang Android-utgaven, senere også utgavene for Windows, MacOS og Linux – med en lommebok for kryptovalutaen Ethereum.

– Med en innebygd kryptolommebok vil nettleseren ha potensial til å fornye og utvide dens viktige rolle som et verktøy til å aksessere informasjon, gjøre transaksjoner på nettet og å administrere brukernes nettidentiteter på en måte som gir dem mer kontroll, skriver Opera Software i pressemeldingen.

Android-utgaven av Opera har en innebygd Ethereum-lommebok som blant annet kan gi brukerne tilgang til distribuerte apper (DApper). Illustrasjon: Opera Software

– Inntil nå har det å bruke kryptovaluta på nettet, og å få tilgang til Web 3, krevd spesielle apper eller utvidelser, noe som gjør det vanskelig for folk selv å teste det. Vår nye nettleser fjerner denne friksjonen, sier Charles Hamel, som er produktsjef for Opera Crypto.

DApper

Gjennom Ethereum-støtte i Opera skal det være mulig for brukerne å få tilgang til DApper, i dette tilfellet en type distribuerte apper som bygger på Ethereum Web3 API. DApper er applikasjoner som kjører på desentraliserte P2P-nettverk og som bruker blokkjedeteknologien til å lagre data, i stedet for at appene tilbys av enkeltpersoner eller selskaper.

– Opera kan brukes til å få tilgang til disse kommende DAppene. Vi har valgt å støtte Ethereum ettersom det har det største fellesskapet av utviklere som bygger DApper og har fått mye bevegelsesmengde, sier Hamel.

Han forteller videre at Opera Software tror alle nettlesere etter hvert vil få en form for integrert lommebok, og at dette vil åpne opp for nye forretningsmodeller på weben.

