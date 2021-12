Vil gi halvparten av aksjene i milliard-selskapet til de ansatte

33-åringen mener det er givende å gi tilbake til de som har vært med å bygge opp suksesselskapet. Det skriver DN.

– Det er jo de ansatte som har bygget bedriften og skapt resultatene. Sånn sett er det kult å få dele oppsiden med dem, slik at de kan sitte igjen med noe etterpå. Jeg har hatt lyst til å gjøre det en stund, men det har vært vanskelig å finne et godt format å gjøre det på. Nå har vi funnet en løsning som kan fungere, sier han til næringslivsavisen.

Førstevalg

Ropeid Selås sitter ifølge Proff på 39 prosent av aksjene i selskapet som han var med å starte i 2016. Gründeren tilbrakte tre år i Silicon Valley sammen med noen av bransjens klokeste hoder for å perfeksjonere chatbotmotoren som ligger i bunn.

Selskapet har prøvd å bygge opp et av verdens mest kompetente miljøer på maskinlæring i oljehovedstaden. Stavanger-selskapet har hatt som mål å være førstevalget innen bank- og forsikringsbransjen når det kommer til chatbotteknologi.

«Den hemmelige sausen» som finansdirektør Henry Vaage Iversen kaller algoritmen, er bygd fra bunnen av ved kontoret i Stavanger. Hele biblioteket er skrevet av Boost, og selskapet har i liten grad brukt rammeverk fra utenforstående leverandører.

Intensjonen er at rundt 130 ansatte skal få halvparten av Ropeid Selsås verdier ved en form for salg eller om selskapets børsnoteres. Selskapet er i dag verdsatt til rundt én milliard kroner, ifølge DN.

Sparebank 1 investerte 100 millioner

Boost.ai har satt seg svært ambisiøse mål for fremtiden. De ønsker å levere verdens beste interaktive kunstige intelligens, og bli den neste norske «enhjørningen», som digi.no har skrevet tidligere. Det betyr å nå en markedsverdi på én milliard dollar - det målet står fortsatt, ifølge gründeren.

Selskapets største store kunde var Sparebank 1. De investerte 100 millioner kroner i teknologien i 2017 da selskapet bare hadde 14 ansatte.

– Det er ikke tvil om at dette vil føre til endringer. Kundesentre slik vi ser dem i dag, vil vi ikke ha i fremtiden. Roboten «James» vil kunne gjøre mye av den jobben som gjøres her i dag, sa konserndirektør Glenn Sæther for strategi og forretningsutvikling i banken da.

På spørsmål fra DN om penger ikke lenger betyr noe for Lars Ropeid Selsås svarer han:

– Ikke så mye. Det er alltid kjekt å ha litt penger. Men jeg er ikke akkurat en «high maintenance»-person heller. Du har jo møtt meg. Jeg går ikke rundt i dyre ting og har ikke et sykt forbruk. Du kommer til et punkt der penger betyr mindre og mindre. Jeg har definitivt i stor grad kommet dit. Det som motiverer meg er å bygge noe stort og dele med andre istedenfor å få masse selv.