Vil pålegge plattformene å sparke trollene ut i sola

– Ytringsfrihet er ikke retten til feigt å gjemme seg i kjelleren sin og erte og sverte og trakassere folk anonymt og forsøke å ødelegge livene deres, sa Australias statsminister Scott Morrison i et TV-intervju med 9news mandag.

Nå vil han ha slutt på at troll kan gjemme seg bak anonyme brukernavn på nett.

– Anonyme troll er herved advart, du vil bli navngitt og holdt ansvarlig for det du sier. Store teknologiselskaper er herved advart, fjern anonymitetens skjold eller bli holdt ansvarlig for det du publiserer, sier Morrison i en pressemelding.

Anti-troll-loven

Den australske regjeringen ønsker å innføre «anti-troll-lover» som holder sosiale medier ansvarlig for sårende kommentarer publisert på deres plattformer, melder 9news. Ved å definere plattformene som utgiver av kommentarene, kan de trekkes for australsk rett for ærekrenkelse.

Loven, som ennå ikke er diskutert i parlamentet, skal pålegge plattformene å gå ut med identiteten til personer med anonyme kontoer dersom en annen person anklager dem for ærekrenkelse.

Dersom plattformselskapet ikke deler identiteten, må de ta på seg det juridiske ansvaret for ærekrenkelsen selv.

Dersom en anklage går helt til retten, må plattformen ta masken av trollet gjennom å dele e-post-adressen, telefonnummeret eller annen relevant persondata, slik at fornærmede har mulighet til å reise sak.

En viktig del av ytringsfriheten

– En viktig del av ytringsfriheten er å bli holdt ansvarlig for det du sier, mener den australske statsministeren.

Det er bare et fritt samfunn når ytringsfriheten er balansert med ansvaret for det du sier, mener han, og understreker at Australia verdsetter ytringsfriheten høyt.

– Hvis du vil si noe, så bør du si hvem du er, og hvis det sosiale medieselskapet lar deg gjøre det med en maske på, så vil vi holde dem til ansvar, sa Morrison.

Facebook har ikke kommentert

Ingen av de store plattformene har så langt kommentert lovforslaget, ifølge Reuters. Tidligere i år valgte Facebook å sperre deling av nyheter på egne sider, som følge av regelendringer påla selskapet å betale for nyheter de distribuerer og tjener penger på. Bare seks dager senere ble det gjort endringer i lovforslaget, og Facebook snudde.

Det var derfor ikke unaturlig for 9news å spørre statsministeren om han var urolig for at Facebook skulle rømme landet som følge av en eventuell lovendring.

– Det ville i så fall være en innrømmelse av at de ikke har noen interesse i å gjøre nettet trygt, svarte Morrison.