Vil skape et digitalt innovasjonsmiljø i verdensklasse. Åpner innovasjonshus i Oslo

Epicenter kaller seg selv et «digitalt innovasjonshus», og sier de skal være en møteplass for raskt voksende, digitale bedrifter og store selskaper som vil samarbeide og utveksle erfaringer rundt digitale løsninger. Nå melder selskapet i en pressemelding at de åpner en avdeling i Oslo, etter å ha vært etablert i Stockholm og Amsterdam en stund. Senere åpnes også en avdeling i New York.

Det nye digitale innovasjonshuset i Oslo vil være på 8000 kvadratmeter og befinne seg i det gamle Shell-bygget i Pilestredet 33. I pressemeldingen skriver Epicenter at de mener Oslo har potensial som en ny, voksende tech-hub for «startups» og «scaleups», og at de første medlemmene skal flytte inn i november.

For etablerte selskaper som vil lære av hverandre

I motsetning til blant annet Mesh og Startup Lab, skal Epicenter Oslo være rettet mot etablerte selskaper, eller selskaper som vokser raskt – altså ikke de helt nyetablerte. Det synes på listen over de første selskapene som skal flytte inn.

Blant selskapene som er på plass allerede ved åpningen i november finner vi Rema 1000, Bertel O. Steen, Ergo Ego, Digital Opptur, Resultat Nordics, Optin Bank og Fjong.

– Vi ønsker å være ledende i utviklingen av vår bransje. For å lykkes med det må vil tiltrekke oss de beste hodene og jobbe sammen med andre. Da vi fikk presentert Epicenter skjønte vi raskt at dette var riktig for oss, og fra 1. november flytter vi avdelingen Tjenesteutvikling og innovasjon ned til Epicenter Oslo, sier Bjørn Maarud, konsernsjef Bertel O. Steen AS.

Are Knutsen, direktør for tjenesteutvikling og innovasjon i Bertel O. Steen, skriver i pressemeldingen at han ser verdien av å være en del av et slikt miljø.

– Vi gleder oss til å bli en del av dette miljøet, bli kjent med de andre selskapene og er spent på hvordan utviklingen blir fremover, sier Knutsen.

Fokuserer på digital innovasjon

Senteret er kommet i stand i samarbeid med eiendomsselskapet Oslo Areal, og vil bli utstyrt med restaurant og kafé med uteservering.

Peter Jetzel, Epicenter Oslo og Patrick Mesterton, grunnlegger og adm. dir. i Epicenter. Foto: Epicenter

– Aldri har behovet for digital innovasjon og åpenhet for å prøve nye ting vært større. Vi er derfor svært glade for at Epicenter valgte å samarbeide med oss på nettopp dette prosjektet. For oss føltes det helt riktig å være med på å skape en slik arena for medlemmene, sier Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal.

Administrerende direktør og grunnlegger av Epicenter, Patrick Mesterton, sier de har fått mange forespørsler om å etablere seg i Oslo, og at økte investeringer i «startups» og «scaleups» i Norge passer fint med selskapets fokus på digital innovasjon.

– Vi håper at Epicenter kan skape en kreativ arena, sier Mesterton.

