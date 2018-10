Vil styrke IKT-sikkerhet med 52 millioner

Arbeidet med hybride trusler og kybertrusler i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får 25 millioner av disse. Det skal gi PST bedre kapasitet i arbeidet mot spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner.

10 millioner bevilges til inntrengningstesting i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det skal øke kapasiteten for å avdekke sårbarheter, og legge til rette for risikoreduserende tiltak i kritisk infrastruktur og sikkerhetsgraderte systemer under alle departementers ansvarsområder.

Forskning på IKT-sikkerhet blir også bevilget 17 millioner kroner, fordelt på Forskningsrådets programmer SAMRISK og IKTPLUSS.

(©NTB)