Visma kjøper norsk leverandør av mobil tjenesteutvikling

Oppkjøpet vil ifølge Visma styrke selskapets kapasitet og kompetanse innenfor utvikling av mobile applikasjoner og løsninger for virksomheter i både privat og offentlig sektor, opplyser Visma i en pressemelding.

Blant mobilløsningene Giant Leap har laget nevnes blant annet ulike SaaS-produkter (software-as-a-service) innenfor parkering, salg, service og transport. Selskapet har rundt 60 ansatte og forventer å omsette for 120 millioner kroner i 2020 med en EBITDA-margin på ca. 30 prosent.

– Giant Leap er et spennende selskap som passer veldig godt inn i Visma. Vi ser synergimuligheter inn mot en rekke forskjellige områder og kundesegmenter i Visma, både mot kommuner, statlig og privat sektor. Giant Leap tilfører oss en portefølje av SaaS-produkter, samtidig som de også leverer kundetilpassede løsninger til en rekke virksomheter, uttaler Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting, i pressemeldingen.

Noe av bakgrunnen for at Visma kjøper Giant leap er at Visma har opplevd en sterk økning i andelen kunder som etterspør mobile applikasjoner og løsninger.

Giant Leap skal fortsette som et selvstendig selskap, med samme strategi og organisasjon som før.

– Vi gleder oss til å utforske de mulighetene det å være en del av Visma vil åpne for både oss i Giant Leap men ikke minst også for våre kunder. Vismas sterke kompetanse på mange komplementære fagfelt, solide økonomi og enorme kundemasse vil trolig skape en rekke vekstmuligheter for oss fremover, noe som selvsagt vil være av stor betydning, sier Atgeir Takle, Daglig leder i Giant Leap Technologies.