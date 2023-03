Visma fikk en omsetning på 2,1 milliarder euro i 2022, noe som tilsvarer omtrent 23,4 milliarder kroner, en økning på 19 prosent. Også bunnlinjen fikk et solid løft i fjor.

I en pressemelding går det fram at inntekter fra SaaS (Software as a Service) og relaterte skytjenester utgjorde 85 prosent av konsernets omsetning i 2022, opp fra 81 prosent i 2021.

Tidenes høyeste

Selskapet påpeker i meldingen at det i fjor hadde tidenes høyeste investeringer i produktutvikling og oppkjøp. Dette håper man vil legge grunnlaget for videre vekst innen skybasert programvare i Europa.

– Visma vil fortsette å gjøre det vi er best på. Vi utvikler programvare som automatiserer og forenkler administrative oppgaver både i privat og offentlig sektor. Dermed bidrar vi til et mer effektivt samfunn, påpeker Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Visma har nå over 1,4 millioner kunder over hele Europa og Latin-Amerika, en vekst på 26 prosent sammenlignet med året før. Nær 22 millioner e-fakturaer og 11 millioner lønnsslipper passerer gjennom konsernets systemer hver måned.

I løpet av 2022 solgte Visma sine virksomheter innen IT consulting og Cloud Infrastructure Services (CIS). Slik håper selskapet å rendyrke virksomheten sterkere rundt SaaS og standardisert programvare.

Kjøpte 42 selskaper

I 2022 kjøpte Visma i alt 42 selskaper i åtte land for en rekordhøy totalsum på 1,1 milliarder euro. Disse inkluderte konsernets første oppkjøp i Frankrike og Tyskland. Selskapet bruker også mye penger på produktutvikling. Det gjelder ikke minst «Visma Tech Portugal», som skal fungere som et nav for innovasjon innen områder som cybersikkerhet og kunstig intelligens.

– Vi bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å øke kundenes effektivitet og konkurranseevne, uttaler Hverven.