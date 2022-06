Programvareselskapet Visma selger IT-konsulentvirksomheten til private equity- og investeringsrådgivningsselskapet CVC Capital Partners.

Virksomheten, som har vært en del av divisjonen Visma Custom Solutions, har fokus på digital transformasjon og leverer virksomhetskritiske IT-løsninger, konsulenttjenester og datadrevne teknologier. Virksomheten har 8.000 kunder i privat og offentlig sektor, ifølge Visma.

Med sitt fokus på skreddersøm og tilpasset programvareutvikling, skiller denne virksomhetens forretningsmodell seg fra resten av Visma Group, som er fokusert rundt SaaS (Software as a Service) og standardiserte produkter, skriver selskapet i en nyhetsmelding.

En sentral begrunnelse for transaksjonen er at både Visma og det nye selskapet kan oppnå enda sterkere vekst som to separate selskaper, skriver de. For Visma betyr transaksjonen en rendyrking av kjernevirksomheten innen virksomhetskritisk, skybasert programvare til private og offentlige kunder i Europa.

Omfatter 450 ansatte i Norge

Virksomheten omsatte for 280 millioner euro i fjor, og har rundt 2.000 ansatte i Norden og Litauen. Av disse er 450 i Norge. Etter salget har Visma totalt 2.550 ansatte i Norge, av totalt 13.000 i konsernet.

Kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma. Foto: Ingar Johansen

Ifølge kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma påvirker ikke salget de ansatte i nevneverdig grad.

– Etter hvert kommer det et nytt skilt på døren, men ellers er det «business as usual». De får en ny eier som har stor tro på virksomheten og offensive vekstplaner, sier han til Digi.no.

– Skal finansiere flere oppkjøp

Partene har blitt enige om å ikke oppgi transaksjonsprisen, forteller Lage Bøhren i Visma.

Ifølge Dagens Næringsliv har kilder med kjennskap til transaksjonen opplyst til avisen at den ligger rundt 800 millioner euro, tilsvarende rundt åtte milliarder kroner.

Ifølge avisen har Norske Visma kjøpt opp mer enn 100 selskaper siden pandemien, og salget av IT-konsulentvirksomheten frigir nå milliarder til nye oppkjøp, forteller konsernsjef Merete Hverven til avisen.

Det var ifølge selskapet sterk interesse for IT-konsulentvirksomheten fra flere potensielle kjøpere de siste månedene, som førte til en lukket auksjonsprosess med en utvalgt gruppe interessenter.

Etablerer nytt selskap

CVC overtar en rekke virksomheter som en del av oppkjøpet, og vil sammen med ledelsen bygge opp et nytt merkenavn for den totale virksomheten, forteller Lage Bøhren i Visma. Det er foreløpig ikke bestemt hva det nye selskapet skal hete.

Nåværende divisjonsdirektør for Custom Solutions, Carsten Boje Møller, vil overta rollen som administrerende direktør i det nye selskapet.

– Dette er en flott mulighet for oss til å skape en ledende nordisk IT-konsulentvirksomhet med fokus på digital transformasjon. Jeg er veldig spent på å få CVC om bord, siden de har en klar ambisjon om å støtte vår strategi og vekstambisjoner. Dette har vært de viktigste kriteriene ved valg av rett eier til vårt nye selskap, og vi ser frem til å samarbeide med dem for å akselerere vår vekst som et selvstendig selskap, sier Møller i nyhetsmeldingen.

Det nye selskapets prosjekter spenner ifølge Visma over hele livssyklusen for programvare- og apputvikling, og utnytter kompetanse innen GovTech, analytics, cybersikkerhet og skytjenester. Selskapet vil ha 30 kontorer over hele Norden og i Litauen, med hovedkvarter i København.

– Vi tror dette er en god avtale for alle parter, siden IT-konsulentvirksomheten kan utvikle seg enda raskere og bedre som et selvstendig selskap. For Visma betyr dette enda skarpere fokus på vår kjernevirksomhet fremover, og ytterligere midler til å følge vår ambisiøse vekststrategi, sier Merete Hverven, administrerende direktør i Visma, i meldingen.

CVC vil ifølge Visma støtte det nye selskapets eksisterende lederteam og ansatte til å vokse og utvikle sin markedsposisjon gjennom både organisk vekst og fremtidige oppkjøp, under en ny merkevare.