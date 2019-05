Visolit sluker to norske IT-driftselskap og én svenske

Visolit (tidligere Telecomputing) varsler mandag at de sluker tre nye leverandører av hybride skytjenester med tilhørende konsulenttjenester.

Alle hevdes å ha sterke posisjoner innen kjerneområdet, som er drift og hostingtjenester for små og mellomstore kunder.

Det inkluderer Stokke-selskapet Aison og Netscenario med kontorer i Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Visolit har også kjøpt svenske H20 Data, som kan skilte med avdelinger i Malmø, Bjuv og Karlskrona.

Aison alene har over 1200 kunder, hovedsaklig på Østlandet. De leverer hybride skytjenester, IT-drift, konsulenttjenester, samt også kommunikasjonsløsninger og telefoni. Selskapet omsatte i fjor for 78 millioner kroner med 32 ansatte.

Netscenario leverer mange av de samme tjenestene som nevnt over. Videre blir det påpekt at de også har en sterk posisjon innen såkalt «high performance hosting». Omsetning i fjor landet på 72,5 millioner kroner. Også de tilfører 32 ansatte.

H20 Data leverer drifttjenester og infrastruktur, først og fremst baserte på IBM-teknologi. Deres 40 ansatte omsatte i fjor for 60 millioner kroner, blir det oppgitt.

Vokser til 1300 ansatte

I fjor la daværende Telecomputing hele sju selskaper inn under seg. Etter navnebyttet i januar er det duket for nye oppkjøp.

Visolit erklærer nå at de dekker hele den særlige delen av Norge, samt gjør inntog i Sør-Sverige.

– Oppkjøpene er et viktig ledd i vår ekspansjonsstrategi, og innebærer også at vi ytterligere styrker vår posisjon i nye geografiske områder på det voksende nordiske markedet for hybride skytjenester, uttaler konsernsjef Terje Mjøs.

104 nye hoder betyr at Visolit vokser til rundt 1300 ansatte. Etter oppkjøpene forventer Visolit en årsomsetning i 2019 på 2,8 milliarder kroner.