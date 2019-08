VMware har annonsert Project Pacific, som ifølge et blogginnlegg fra teknologisjef Kit Colbert er den største endringen i selskapets vSphere-plattform for servervirtualisering på ti år.

Project Pacific innebærer endringer i vSpheres arkitektur slik at vSphere nå blir en «native» Kubernetes-plattform.

VMware har i det siste i stadig større grad omfavnet konteinerteknologi – og spesielt Kubernetes, en populær løsning for orkestrering av konteinere. Det har de gjort blant annet gjennom flere oppkjøp, og nylig uttalte også VMwares europeiske teknologisjef at to av Kubernetes-gründerne nå faktisk jobber i VMware. Med Project Pacific blir Kubernetes dypt integrert i vSphere.

Project Pacific er foreløpig ute i en «technology preview» – altså en tidlig versjon for testformål – og vil bli lansert i en endelig versjon senere. Annonseringen av Project Pacific ble gjort i sammenheng med lanseringen av VMware Tanzu, et nytt sett med produkter og tjenester som skal gjøre det enklere for bedrifter å bygge, kjøre og administrere programvare på Kubernetes.

Drevet frem av hvordan moderne applikasjoner utvikles

VMwares Jared Rosoff forklarer i et annet blogginnlegg hva Project Pacific går ut på. Det er snakk om en ombygging av arkitekturen til vSphere slik at Kubernetes nå blir bygget inn i vSpheres kontrollplan («control plane»).

«For en utvikler vil Project Pacific se ut som et Kubernetes-cluster hvor de kan bruke Kubernetes' deklarative syntaks for å administrere skyressurser som virtuelle maskiner, disker og nettverk. For IT-administratoren vil Project Pacific se ut som vSphere – men med den nye muligheten til å administrere en hel applikasjon i stedet for alltid å måtte håndtere alle de individuelle VM-ene som utgjør applikasjonen», forklarer Rosoff.

IT-drift vil bruke den vanlige vSphere Client-løsningen for å administrere Kubernetes. Foto: VMware

Med Project Pacific introduseres også en konteiner-runtime i ESXi-hypervisoren, kalt ESXi «native pods». Disse skal kombinere de beste egenskapene fra Kubernetes-pods og VM-er, ifølge VMware.

Colbert skriver i sitt blogginnlegg at det som har drevet frem endringen, er hvordan moderne applikasjoner bygges opp. En moderne programvareapplikasjon kan være en kombinasjon av mange ulike teknologier, alt fra tradisjonelle applikasjoner, flere ulike VM-er, databaser, apper i konteinere, og kanskje også apper som kjører som funksjoner i en skytjeneste (function as a service – i det som gjerne kalles «serverless»-tjenester).

Det å administrere denne typen applikasjoner kan være en kompleks oppgave for både de som jobber med utvikling («dev») og de som jobber med drift («ops»).

«Når vi så på dette og spurte oss selv om hvordan vi kan hjelpe kundene med dette, var det klart at vSphere ville spille en sentral rolle. Men vi innså også at nyere teknologier, som Kubernetes, også var kritiske for løsningen. Så vi tenkte – hvorfor ikke kombinere dem og få det beste fra begge verdener?», skriver Colbert.

Enklere samarbeid mellom «dev» og «ops» gjennom bruk av felles verktøy skal være en av fordelene med den nye løsningen.

Du finner en grundig teknisk gjennomgang av Project Pacific her.