Volkswagen-gruppen åpnet internasjonalt datasenter på Rjukan

– For oss er både økonomiske faktorer og bærekraft i selskapet viktige aspekter. Det nye datasenteret i Norge tilfredsstiller begge deler. Driften er kostnadseffektiv og helt klimanøytral, sier Mario Müller, Head of IT Integration and Services hos Volkswagen-gruppen, i en pressemelding.

Datasenteret drives av fornybar vannkraft, og spesialiserer seg på å levere avanserte tjenester til kunder over hele verden.

Volkswagen-gruppen opplyser at de vil bruke Green mountain til sine utviklingsprosjekter av nye biler. Det innebærer for eksempel simuleringer av kollisjonstester og vindtunneltester.

E24 skriver at den sju år lange kontrakten med Volkswagen-gruppen har resultert i en investering på 180 millioner kroner.

Administrerende direktør i Green mountain, Tor Kristian Gyland, sier til E24 at han håper at kontraktsinngåelsen vil føre til flere jobber på sikt.

– Det som er viktigst for oss, er at dette åpner veien for flere kunder. Vi ser tydelig at avtalen med Volkswagen og Audi er med på å øke interessen fra andre bedrifter.

Senteret ble åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tirsdag. Han sier at behovet for slike datasentre vil øke i fremtiden.